【武漢肺炎】LVMH、Kering、Swarovski、L’Oreal捐2.8億美元抗疫

武漢肺炎肆虐，最新確診數字連日倍升，不單中國全國31個省區全部失守，遠至芬蘭、法國、美國等國家亦出現確診個案，情況非常嚴峻。 抗疫是人類的當務之急，時尚巨頭LVMH、Kering、Swarovski集團，以及美妝巨龍L’Oreal集團將捐出總共2.88億美元（約21億港元）共同抵抗武漢肺炎。

時裝及美妝集團將捐出2.88億美元對抗武漢肺炎。（GettyImages）

高級時裝予人「離地」之感，然而每當地球發生大事時，時裝界從不袖手旁觀，不單多個品牌聯署表明將發展可持續發展計劃、不再生產皮草，較早前LVMH集團亦有捐款援助巴黎聖母院重建及亞馬遜森林火災，盡其社會義務。

近日武漢肺炎肆虐，多個國家均於短時間內出現確診個案，擴散之快令人相當憂心。根據WWD的報導，LVMH、Kering、Swarovski、L’Oreal四大集團捐出總共2.88億美元抗疫。

四大集團坐擁各大品牌：

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我們認為新型冠狀病毒爆發帶來的影響與我們息息相關，因此我們決定捐款，提供及時的支援。 François-Henri Pinault, Kering CEO

Kering CEO François-Henri Pinault（GettyImages）

LVMH、Kering、Swarovski、L’Oreal四大集團分別捐出約230萬美元（約1億7,000萬港元）、100萬美元（約7,800萬港元）、50萬美元（約3,900萬港元）、以及100萬美元（約7,800萬港元）抗疫，款項大多捐贈予中國紅十字會作支援醫療及購買物資之用，希望能夠提供支援，早日找出對抗武漢肺炎的方法。