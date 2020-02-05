【HIGHSNOBIETY】誇界別合作持續　PRADA之後今次再迎來「罵治」

或許在十數年前，時裝圈各個崗位、領域縱然再密不可分，但彼此之間的功能依然是涇渭分明的，時裝品牌就是時裝品牌，負責設計成衣；時裝店就是時裝店，職責是零售成衣產品；而時裝傳媒則是時裝傳媒，以採訪報導業界時事作為使命……然而工業發展至現在，究竟哪一個是品牌、哪一個是媒體？卻早已混淆得馬鹿易形了。

adidas × 032c。（Hypebae）

這種趨勢的例子，可謂比比皆是，Colette、Dover Street Market和BEAMS老早就與世界上各式各樣的時裝品牌合作，推出冠上自家名字的聯乘服飾；SSENSE雖然以Boutique自居，編採出來的文章專題卻足以媲美傳統權威時尚傳媒；《032c》算是一本偏鋒深度的刊物，卻早已搭上adidas、GoshaRubchinskiy推出Collaboration、《MONOCLE》× PORTER的包袋亦長做長有，不過最出位的業界代表，還是非HIGHSNOBIETY莫屬，起初連結Mizuno出跑鞋、上年搶先全球率先獨家網上發賣Prada Linea Rossa系列，來到今年2020搞作更大，正是和John Galliano領軍的MAISON MARGIELA，合作打造MAISON MARGIELA × HIGHSNOBIETY聯名系列。

HIGHSNOBIETY × Mizuno。（HIGHSNOBIETY）

（HIGHSNOBIETY）

MAISON MARGIELA HIGHSNOBIETY LOGO SWEATER $649.00USD。（HIGHSNOBIETY）

留意今次絕對是一個大規模的合作，系列中並非只有區區一、兩年Collaboration，而總共生產了11款作品，覆蓋上衣、大褸、褲子和配飾等一連串Items，設計以低調至上的黑白兩色為主，以HIGHSNOBIETY的時裝觸覺，將深深隱藏MAISON MARGIELA精髓灌注到衣服之中。 注點的LOGO SWEATER就繼承了MM歷來不時愛玩Fake Print的小把戲，將罵治經典不過的0-23 Logo，以解構主義方式重塑起來，以彷如撕裂了的黑衣假圖案遮蔽了數字Logo的中央，的確幾可亂真以為衣服弄破了，十分搞怪，而平常象徵男裝高級線的10號，現在則改動成象徵HIGHSNOBIETY的「HS」字樣，標明它乃是合作版本的特殊地位。

MAISON MARGIELA HOODIE BLACK $715.00 USD。（HIGHSNOBIETY）

至於另一款黑色Hoodie，同樣高度展現出MAISON MARGIELA其平凡中表現不平凡的哲學，將一件外型平實簡約的Hoodie，於胸前四角位置，分別縫上四條白條子就是了，如是以白撞色固然搶眼，但更重要是間接到將MM另一個招牌標記表露出來，平常四線只會縫在衫背領後面，現在一下子置於胸前，實在別有一番風味。

MAISON MARGIELA SLIP-ON TABI $450.00 USD。（HIGHSNOBIETY）

此外其他彷如鞋子、包袋等小物，都刻加強化其數字的意義和重要性，例如Slip-on Tabi印上了22號，以代表22號是MAISON MARGIELA的鞋子支線條，而11號則是包袋首飾的配件支線，現在將這些數字或明或暗地注入單品之上，低調卻虛榮。