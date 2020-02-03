【The North Face】Purple Label向經典致敬　70年代設計最好？

The North Face Purple Label大受時尚潮流人推崇，近期大玩懷舊，新袋款更借鑒70年代設計，令人回味昔日經典。

70年代The North Face背囊設計（Gear Pa\\trol）

The North Face Purple Label最新推出的袋款，其中兩款包括Medium Day Pack與3Way Duffle Bag，它們以白色、黑色與紫色三種顏色設計。這兩款經典袋款，全是根據1970年代The North Face的背囊與行李袋而設計，同時該品牌也更換了不同的材料與細節。

Purple Label版本Medium Day Pack忠於The North Face原著（nanamica）

點擊看更多Medium Day Pack設計細節：

首先，Medium Day Pack擁有兩層設計，並採用PARA布料。這種材料常用於帳篷材料之上，具備防水功能。同樣，3Way Duffle Bag亦使用PARA，而設計的特別之處是，它能讓使用者當背囊之餘，也可以手拎或側揹，一物三用相當方便。 此外，它的底部更設有魔術貼，因此大家可以將滑板和外套等物品夾在中間。

了解3Way Duffle Bag三種用法：

最值得留意的是，The North Face Purple Label 3Way Duffle Bag與Medium Day Pack，售價只是19,580日元（約1,400港元）和16,280日元（約1,165港元）。由nanamica設計師本間永一郎領軍的The North Face Purple Label，設計強調機能性與街頭風格，今次亦不例外，兩款袋款不但懷舊，而且實用性十足，不論在戶外郊遊，還是日常使用，都是相當值得入手的單品之一。