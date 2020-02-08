廁紙造婚紗！TLC新節目設計師扭盡六壬　上屆亞軍煮紙成漿製珍珠

TLC旅遊生活頻道（Travel & Living Channel）結合經典節目《我的夢幻婚紗》和《決戰時裝伸展台》，以全新節目《廁紙變婚紗：大挑戰》（The Toilet Paper Wedding Dress Challenge ）登場，看12位設計師將利用不起眼的衛生紙，發揮最大創意，挑戰這項不可能的任務。

「廁紙婚紗大賽」最初的概念，源自於蘇珊及蘿拉這對姐妹。（Youtube@TLC 旅遊生活頻道截圖）

每個女孩心中都有一件夢幻婚紗，可能是婚紗女王Vera Wang所費不貲的修身婚紗，也可能是需砸重金的高訂量身訂製專屬婚紗。然而，如果告訴妳，一生一次的夢幻婚紗不需花上大筆鈔票，用日常生活中隨手可得的衛生紙就能打造，妳會相信嗎？

聽到這裡妳可能會想，衛生紙薄薄一張，隨便一沾水就很容易破，不可能變成一件可穿上身，而且還很華麗的婚紗啊！但妳沒聽錯，廁所紙也能搖身成為浪漫婚紗！在TLC旅遊生活頻道的全新節目《廁紙變婚紗：大挑戰》中，12位設計師將利用不起眼的衛生紙，發揮最大創意，挑戰這項不可能的任務。

她們希望可以藉由這個比賽告訴大眾，最美的婚紗不是那些最貴的，而是像每段美麗的愛情一樣，最用心經營的才是最耀眼、最珍貴的。（Youtube@TLC 旅遊生活頻道截圖）

「廁紙婚紗大賽」最初的概念，源自於蘇珊及蘿拉這對姐妹。她們希望可以藉由這個比賽告訴大眾，最美的婚紗不是那些最貴的，而是像每段美麗的愛情一樣，最用心經營的才是最耀眼、最珍貴的。

至今，「廁紙婚紗大賽」已經舉辦十五年，且每年都會吸引千位全球設計師慕名參加。參加者只可用廁紙、膠帶、膠水和針線，從無到有手工製作，其他如鈕扣及魔術貼等材料都不能使用。這場大賽，考驗的不只是設計師的設計工藝，還需要驚人的創意、體力和耐心。

▼▼「廁紙婚紗大賽」（Toilet Paper Wedding Dress Contest）已經舉辦十五年，按圖放大看看以往的作品▼▼

+ 9 + 8 + 7

在2019年9月於美國紐約舉行的最新一屆「廁紙婚紗大賽」中，設計師使用了超過4萬張的廁紙，歷經長達數千小時的努力，只為打造出心中最完美的婚紗。設計師Donna Vincler將廁紙煮成漿狀，製成美麗珍珠，為婚紗增添典雅韻味；Frank Cazares則耗費了600小時，手工雕刻出500片廁紙雕花，精緻度堪比雷射刀雕刻。

▼▼按圖放大看看2019年「廁紙婚紗大賽」的三甲及「粉絲最愛」（Fan Favorite）作品▼▼

而本屆比賽冠軍由設計師瑪莫莎獲得，她製作的露肩低胸婚紗做工細緻，織線是以廁紙一條條搓成，再用鉤針織妥，每位評審皆大讚其剪裁與設計風格時尚且精巧。在場的每件婚紗雖是由廁紙拼接而成，但當中的細節、剪裁及設計風格完全不輸一般婚紗，肉眼根本分不出是廁紙還是布，即使隔著銀幕看，也能美哭雙眼！

《廁紙變婚紗：大挑戰》已於1月24日週五晚間9點於TLC旅遊生活頻道播出。

延伸閱讀：

全新且美麗又環保！8家婚紗品牌從布料生產、對生態友善，收藏一輩子都可以穿

LinLi Boutique 2020春夏新作，絕美蕾絲來自凱特王妃嫁衣，獨特又優雅的設計讓林志玲和昆凌也愛上！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：11層樓高衛生紙，變身夢幻婚紗！《廁紙變婚紗：大挑戰》12位設計師徒手玩創意，精緻手工連評審都美哭】