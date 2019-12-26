2019年娛樂圈結婚潮　回顧13位女星婚紗　哪套高達65萬卻非最搶鏡

結婚是一生人的大事之一，當天定要打扮得美美的。不少女星都相繼於2019年成為幸福人妻，然而她們所選擇的婚紗款式，你又記得嗎？又有哪種風格的婚紗較受女星們的歡迎呢？

2019年的演藝圈，彷彿有一陣的結婚潮湧現。除了婚禮細節值得一眾準新娘參考，婚紗款式亦值得大家參考，不如就來回顧一下女星們所選的婚紗款式！同樣地，竟有不少女星都不約而同選擇了同一風格的婚紗，不如就學她們做個美麗的新娘吧！

復古風格

台灣「第一名模」林志玲與日本男團EXILE成員Akira結婚時選擇了復古風格的婚紗。(Vcg.com)

44歲台灣「第一名模」林志玲與日本男團EXILE成員Akira自公佈已婚消息後，一直令人期待他們的婚禮。而婚禮當天亦被指是一場浪漫的世紀婚禮，除了二人的甜蜜告白，當日林志玲所選的婚紗亦充滿復古味道。

林志玲選擇了由美國設計大師Ralph Lauren親自設計的手工訂製婚紗，修身剪裁的婚紗突顯出林志玲的好身段，不過另一焦點則落在婚紗上的高領口部份。全人手將不同大小的珍珠以網狀形式縫製於領口至肩部位置，細緻之餘更見華麗感，配襯日本珠寶品牌Tasaki珍珠鑽石耳環，古典味甚濃。

公主風格

文詠珊（Janice Man）不但婚禮奢華，其婚紗更價值約港幣65萬。(Vcg.com)

有些女生總會希望能於結婚時當上一次公主，文詠珊（Janice Man）就將自己的婚禮弄得極之奢華，先是婚禮地點定於科莫湖湖畔古堡Villa Erba，再設有坐船進場的安排，配合10呎長大拖尾婚紗，像是打扮成公主一樣。婚紗為澳洲婚紗品牌Paolo Sebastian高訂款式，需約港幣65萬，雖然是長袖款式，但露背與佈滿水晶刺繡的設計，帶來閃閃發光的效果。

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小清新風格

陳法拉的婚紗款式十分簡約。（資料圖片）

婚紗也不一定需要長長的拖尾或蓬蓬裙擺，簡單的設計也能成功搶盡焦點，就如陳法拉於5月結婚時就選擇了一條純白see-through薄紗長袖婚紗。婚紗由米蘭設計師度身訂造，不但採用貼身剪裁設計，亦於腰間增設有帶皺褶的腰帶，更能突顯其身材與腰線。除此之外，婚紗的背部設計帶來亮點，Cut-out設計露出背部肌膚，加上大型薄紗蝴蝶結，簡單卻又不失細節感。

【按圖觀看】不單陳法拉選擇了這樣的婚紗，原來就連以下女星亦是以簡約小清新風格的婚紗出嫁，如果正在煩惱婚紗款式的準新娘，也許能考慮一下。

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