復古婚紗店隱身樓上鋪　搜羅世界細膩古董　為待嫁新娘留舒適空間

能讓人一穿上就感到幸福感的衣服是什麼？細數生命中重要時刻之所以完美，除了因為與喜愛的人們一起度過外，連結人與人、滿載着故事的物品更能製造出不同的回憶。而「婚紗」就是一件每位女生穿上都會露出微笑，且洋溢着幸福感的單品。繼上回介紹了延續老房子回憶的角公園咖啡後，這次小編帶大家穿越幾個街口，來到另一間同樣藏身在老宅的古董婚紗店——眉梢。

位於捷運中山站六號出口後方巷內的「眉梢」，就如同店名一樣，要登上枝頭，必須先爬上通往二樓的樓梯，才能遇見「眉梢」。陽光灑落進空間內，一排又一排整齊典雅的白紗，一旁擺放著各式搭配的古董飾品，宛如歐洲貴族的收藏室，熱愛老事物的店主夫婦，同時還有間裊裊古着店，在經營七年的古着店後，因緣際會下開了這家古董婚紗店。

談到眉梢的成立，就是因為當初店主夫婦結婚時礙於時間緊迫，一時找不到喜歡的婚紗，因此在兩人心中埋下一顆遺憾的種子，「明明知道有這麼漂亮的婚紗，一定有很多人跟我們一樣，想要穿上這樣的古董婚紗。」因此兩人決定將在歐洲看到美麗婚紗帶回台灣，希望讓更多人感受到古董婚紗美麗。

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如傳家寶般，滿載祝福與心意

在西方國家婚紗就如同傳家之寶般，大多是從媽媽或婆婆處傳承下來，有句歐洲諺語就說「有新有舊，有借有藍，硬幣放鞋內，萬事不會愁」，古董婚紗不僅傳承家族歷史外，更滿載家人的祝福與心意。店裡所收藏的古董婚紗，幾乎都是老闆娘至歐洲親自挑選回來的，除了乘載迷人的歐洲風情外，依據每件的細節差異，也能考究不同時代所呈現的婚紗風格。

在西方國家婚紗如同傳家寶般，大多是從媽媽或奶奶傳承下來（Instagram@hearttobrow）

為了給正在準備各種婚禮大小事的新娘，更為舒適放鬆的空間，眉梢將店面開設於二樓，除了可以少掉不必要的過路客目光外，也能提供客人更好的隱密空間。在客人預約試穿前，眉梢會先細心地了解客人租借婚紗的原因，像是婚宴用、拍照用等，依據不同的場合提供最專業的建議，另外因為每件古董婚紗都是獨一無二，更無法修改調整尺寸，所以店員會先依造客人的尺寸與需求，協助客人挑選滿意的婚紗。

發現開在二樓的店都有一個共通的地方，就是漂亮的光線，眉梢希望這個空間帶給客人怎樣的感覺？

挑選婚紗對於女生來說是一生中蠻重要的事情，尤其準備結婚時，準新娘的壓力都會很大，為了讓她們在挑選婚紗時感到自在，預約試穿每次只接待一組客人，在規劃上會想要營造舒服的感覺。店內裝飾大多是老件以及木頭，櫃檯後方牆壁是歐洲早期的裝置藝術，加上老沙發、人台等傢俱。

預約試穿每次只接待一組客人，在規劃上會想要營造舒服的感覺（Instagram@hearttobrow）

每個年代的古董婚紗都有不同的樣貌，最喜歡的年代是？

目前店內以70年代的婚紗最多，在那個年代波西米亞風跟嬉皮風盛行，女生會選擇自己喜歡的婚紗款式，並融入一些中世紀的元素。

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ー 老東西對於眉梢來說有什麼特殊的意義存在?

經過時間的歷練，傳承至今成為經典的東西，以前注意做工、講究細節，不是現代不好，只是講究快速的同時，反而少了一點溫度與手感，從古着洋裝到古董婚紗，會發現婚紗更在乎細節，不論是Lace、縫飾、版型等，每次都會驚訝怎麼能做出這麼立體的東西。

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經過一年的經營，未來眉梢還希望帶給大家什麼樣的樣貌呢？

店內除了提供古董婚紗租借外，也有販售一些古董洋裝，而且古董婚紗還有許多未探索的地方，希望能搜集更多古董婚紗，除了讓大家有更多樣式選擇外，也能透過不同時期的款式更了解古董婚紗。除了婚紗之外，婚禮還能有許多延伸，未來說不定有機會能提供像是婚禮佈置、花束等服務！

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眉梢 Heart To Brow 地點：台北市承德路一段69巷30號2樓 開放時間：PM 1:00 – 9:00（逢星期二公休）

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