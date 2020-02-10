【勞力士入門】入手第一隻Rolex　可考慮這隻經典抵玩的「蠔」？

勞力士手錶長興這已經不是什麼秘密了，不過即使是勞力士旗下的產品，也難免會有熱門款和市場相對小眾的系列，按照目前的情況，勞力士熱門錶除了大家搶破頭，就連帳面上的定價也僅供參考，通常想買到勞的熱門錶往往都需要超定價購買或是配錶後多帶另一隻錶回家，就算只是不鏽鋼錶殼，真正買起來的價位也是可觀的。

在熱門錶看得到吃不到的情況下，有些人會轉而考慮同為勞力士出品，定價相對較親切，又沒有那麼難買到的款式，這當中Oyster Perpetual可以算是「我們與勞力士最近的距離」，對於還在觀望的人而言，究竟Oyster Perpetual有哪些吸引人入手的特點呢？

▼▼按圖放大看看Oyster Perpetual四大特點，下文有更詳盡介紹▼▼

1. 尺寸多元

勞力士在2015年時加碼推出錶徑39mm的Oyster Perpetual（114300），如此一來使得這系列的錶徑擴大到擁有26、31、34、36和39等五種選擇，原本男性看中Oyster Perpetual應該是以36mm為主，不過自從39mm款式推出以來，順利成章地讓39mm成為男性錶主的首選。39mm的男錶在勞力士旗下目前已經愈來愈少，比較常聽到的大概就是探一，再不然就是錶徑統一設定在39mm的正裝錶系列Cellini，不過39mm和40mm實際佩戴起來的感受不會差到哪裡去，有鑒於40mm大都屬於熱門款（包括水鬼、Daytona和GMT-Master II等等），因此錶徑跟它們差不多大的Oyster Perpetual戴起來絕對是一個可以接受的替代方案。

勞力士在2015年時加碼推出錶徑39mm的Oyster Perpetual（114300）（Rolex官網圖片）

2. 相對纖薄

39mm的Oyster Perpetual 114300（由於這個尺寸是目前男性錶主比較主流的選擇，因此我們是以此款作為主要討論對象）搭載的3132機芯只具有最基本的大三針功能，加上它的設計也是比較含蓄的那種，像是它只有拋光錶圈這種類型，不像DJ還有拋光、三角坑紋甚至寶石圈可選，我們可能會比較常忽略到的是，Oyster Perpetual的整體厚度由於功能性趨向簡約的關係，所以它在整個Oyster Perpetual運動錶系列中是相對纖薄的一款，而它中規中矩的設計搭配金屬鍊帶，會有一種介於正裝錶和運動錶之間的中庸風格，這種中間路線在現代反而有愈來愈吃香的趨勢。

Oyster Perpetual的整體厚度由於功能性趨向簡約的關係，所以它在整個Oyster Perpetual運動錶系列中是相對纖薄的一款（Rolex官網圖片）

3. 多色錶面

身為錶殼造型變化不多、材質也只有不鏽鋼這一種選項的勞家基本款，Oyster Perpetual的主要賣點之一就在於它擁有多色錶面，以114300為例，目前大概算一算就有白面、黑面、藍面、灰面和紫面，其中紫面在這當中屬於相對少見的顏色，不過它也有接受度呈現兩極化的情況，不喜歡的人覺得這顏色太花巧、不好搭，喜歡的人則是看上它獨特，但整體而言114300的顏色都沒有太過奇異，而且除了白面與黑面之外，從其他三種款式的細節配色中也可以看出勞力士的用心，例如灰面搭配藍色的五分鐘刻度、藍面搭配的是鮮綠色五分鐘刻度，紫面則是搭配紅色五分鐘刻度，要說它保守嘛，其實也還是有一些味道。

4. 定價最甜

最後Oyster Perpetual還有個吸引人的點就在於它的價格，目前勞力士39mm以上的運動錶定價幾乎都在5萬以上了，包括Air-King要5.1萬、探一要$51100，就連鋼殼的DJ 126300（拋光錶圈）也要6.1萬，那麼功能和Air-King、探一一樣的114300定價是多少呢？答案是約港幣$44300，而且還可能拿得到折扣，如果只是想要鎖定勞力士手錶，對於系列、功能或材質沒有特殊要求，那麼114300的入手門檻真的是讓人覺得很值得。

從這些理由看起來不難理解為何Oyster Perpetual還是有一定的支持群眾，雖然也還是會有人針對它的機芯還停留在31系、金屬鍊帶缺少快調機制等拿放大鏡檢視，不過實際上這些情況對於佩戴並不會造成顯著的影響，包括31系機芯和32系機芯確實是在零件和動力儲存空間等部分有別，但兩者也都是必須經過勞力士的頂級天文台檢測過關後才能出貨，大致上機芯的品質沒有舊不如新的疑慮。

而至於鍊帶部分嘛，考量到Oyster Perpetual的定價，實在也很難要求它一定要加上快調設計，反正只要在購錶時在店上請師傅幫忙調整好，平常會需要調節鍊帶長短的機會也沒多高，比起前面提到的四項重點，這裡談到的兩個問題真的都只是小Case，絕對都還在多數人的容許範圍內，只能說勞力士的入門款還是有一定的水準，這點已經入手的人想必更是有感。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：年終想買錶還沒決定好？入門勞力士從這支開始】