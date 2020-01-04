【Rolex】一單勞力士冒牌貨訴訟案件　揭開品牌真真假假的準則

Rolex向來有價有市，所以許多不法商人都會利用假錶牟利，並造成市場上充斥大量冒牌貨。 最近，Rolex又迎來一單新訴訟案件，從中大家可以更了解品牌如何辨識真假勞力士的定義。

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根據The Fashion Law報導，Rolex因laCalifornienne涉嫌非法假冒手錶，向他們提出訴訟。源於這間訂製手錶公司，因購買二手勞力士手錶，並利用彩色零件進行改裝，包括錶盤與錶表等設計，更以勞力士Logo出售。而Rolex官方表示，laCalifornienne將100％原裝手錶改造為仿冒品，而訂制版本亦不再保持原始二手勞力士的美感，更重要的是，手錶也失去了原來的質量標準。

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勞力士最新訴訟案件，了解品牌辨識真假定義。（Rolex）

對於冒牌貨而言，在法律與品牌的層面上，各有不同。Rolex具有百年歷史，當然會仔細地檢查帶有Logo的手錶，來確保產品的真實性。而品牌也一向堅持原則，只要顧客將原裝手錶零件，換成非品牌的零件，便會立即令到保養無效，皆因他們無法再保證該手錶的質量和性能。

其實這類型的訴訟案件，已不是首次發生。從個案中也能發現，Rolex不接納手錶進行改裝，怕影響手錶的美觀和功能，若在原裝手錶上，發現使用非品牌的零件，或是未經品牌認可的零件，那麼在Rolex的眼中，一律也是仿冒品。而這項引起爭議的真假標準，似乎也不完全符合商標法的假冒定義。

基於Rolex對手錶功能的擔憂，同時更衡量到消費者與品牌之間的情感聯繫，他們也試圖透過這類型訴訟，來進一步維護品牌價值。