【勞力士無止境】入門玩高級機械手錶　為何第一隻不要買Rolex？

很多人對機械錶開始產生興趣後，因為不知道要從何開始下手，往往會從印象中聽過最多人討論的大牌子著手。 如果以市場現況來說，這個牌子十之八九會是Rolex勞力士，畢竟它是以耐用性和品質聞名的大廠，既然要付出相當的代價來購買所謂的名錶或高級錶，自然會以勞力士這種口碑特別好的品牌為優先。

Rolex勞力士畢竟是以耐用性和品質聞名的大廠（Anastasia Dulgier／Unsplash）

但現實是入手勞力士前其實需要先想想，有的專家和手錶同好甚至會建議第一次接觸機械錶，不用刻意追求直上勞力士。

入手勞力士前應先累積經驗

從目前市場的銷售現況來說，勞力士手錶的市場價值，尤其是熱門錶很難用一般買東西的心態去面對，如果我們對手錶的生態還不是那麼了解，那麼大概心裡會期待說我只要拿了跟定價一樣多的預算去錶店，就一定買得到錶，有時搞不好還可以問到折扣。

可是買手錶並不是圖片看看就好，還是要多看多摸才會知道適不適合自己，所以在入手勞力士手錶之前，可能需要累積些玩錶的經驗和資歷比較妥當。

買手錶並不是圖片看看就好，還是要多看多摸才會知道適不適合自己，所以在入手勞力士手錶之前，可能需要累積些玩錶的經驗和資歷比較妥當。（Andrea Natali／Unsplash）

熱門款常缺貨 定價不是「售價」

回到上面所說，勞力士熱門款並非看到定價就能用同樣的數字把錶帶回家，畢竟現在市場超定價和配錶的風氣盛行，如果你只是聽說勞力士水鬼很有名、大家很推薦，就看了一下它的定價然後跑去錶店跟店員說你想要買一隻水鬼，在不了解錶界生態的情況下，通常應該會很疑惑地吃了閉門羹，而且會傻眼地發現定價根本是寫好看的，因為真的要入手往往需要付出更多的代價才可能如願。

而且勞力士的熱門錶也不是只有一、兩款，有時候經銷店家缺貨的情況很嚴重，想買也不一定當場就買得到。

▼▼相關文章．按圖放大率先預覽：【Rolex】日本勞力士新招防炒賣 12款熱門名錶「遊客禁買」？▼▼

+ 8 + 7 + 6

如果在經銷商或品牌專賣店那沒辦法順利入手，有的人可能會選擇到水貨店繼續直上勞的心願，就算可以比較快速的入手，但是往往也會在腦充血的情況下付出高價先敗再說，結果搞不好還買到有問題的商品，總之買錶的風險也會跟著提高。

所以這才呼應了文章的主題，在剛開始接觸機械錶時，或許不用急著要直上勞，你可以從你自己真正喜歡的品牌和款式開始下手，畢竟錶海茫茫，除了勞力士以外還是有很多選擇，先從其他品牌入門，然後邊戴錶邊去吸收有關錶界的知識與動態，等到自己對手錶的認知足夠了，如果還是對勞力士招牌的魅力感到嚮往的話，到時做好功課和準備去迎接自己的勞力士，想必會是很開心的事。

▼▼相關文章．按圖放大率先預覽：【勞力士小知識】十個專用名詞 Rolex迷必定要識？！▼▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：剛接觸高級名錶要不要選勞力士】