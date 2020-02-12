【BEAMS】新季袋款停不了聯乘　New Balance、Arc'Teryx別注設計

BEAMS向來與各大品牌保持長期合作關係，並不時推出限量聯乘。 在最新SS20系列中，除了眾多必備單品外，聯乘袋款更加脫穎而出。

BEAMS BOY × Acr’Teryx Mantis 26背囊（BEAMS）

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今次新袋款將聯手New Balance、Acr’Teryx、L.L. Bean與日本品牌F/CE合作，單品從輕便Tote Bag至適合行山使用的背囊，亦一應俱全。首先，Arc’Teryx不斷推出獨家產品，與BEAMS BOY推出兩個輕便的MAKA2，用作腰包或斜孭袋使用，還有一個Mantis 26背囊，通通採用中性和泥黃色調，並設有BEAMS Logo。

New Balance × BEAMS BOY Shopping Bag玩懷舊（BEAMS）

另外，Beams Boy與New Balance合作設計，則帶有70年代廣告圖案的訂制Shopping Bag，當中的爺爺和奶奶十分可愛，當其時分別作為獨立廣告之用，這次重印更再度讓大家感受那個時候的美國社會。而日本戶外品牌F/CE方面，它則提供用CORDURA尼龍布料編織而成的3Way頭盔袋，並用於BEAMS LIGHTS，它設有黑色或橄欖色兩款可供選擇。最後，BEAMS Plus與L.L. Bean，更呈現出經典的Boat Tote。

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BEAMS聯乘新袋將於2月至4月期間，分別在BEAMS網站及分店發售，而今次的限定商品，設計實用且男女通用，是否勾起了你的購物慾？