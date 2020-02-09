【COS】日本推Made in Japan限定系列　能改變快時尚質量差弊病？

日本人追求品質，同時重視品質，而「Made in Japan」也曾是品質保證的一大標誌。 鑑於COS欣賞這種堅持，決定在慶祝品牌開設日本網店之際，同時推出日本限定系列。

COS日本限定系列「CONSTRUCT」，以簡約設計和日本製造作賣點。（COS）

點擊看更多COS「CONSTRUCT」系列造型示範：

COS日本限定系列「CONSTRUCT」將於2月19日在阪急梅田總店開幕時預售，並在2月20日於日本COS分店與網店發售。為了紀念2020年日本COS網店開業，限定系列特別設計了26種不同類型的服飾，包括女裝、男裝、童裝與首飾。重點是單品的剪裁技術，在追求功能性同時，設計既現代又實用，完全吻合COS的品牌精神。

按圖看「CONSTRUCT」系列單品：

+ 22 + 21 + 20

最重要的是，整個系列都由日本可持續發展物料所製成，例如採用100％日本製造的紙紗與有機棉，它們不但輕巧且耐用，絕對符合高品質的質量標準。與此同時，服飾亦專注於形狀、功能和比例上，並刪減了多餘的細節。首飾更由可回收的純銀製成，包含手鐲和戒指兩款設計。另外，一系列單品都以「HAYASHI Dress」、「SUZUKI Jumpsuit」、「SATSUMA Coat」等日本名字來命名，價錢大約為2,750日元（約196港元）至25,000日元（約1,782港元）。

COS男裝首席設計師Christophe Copin（COS）

OS男裝首席設計師Christophe Copin解釋說，日本是品牌的特殊市場，並表示如果在質量方面能夠得到日本人認可的話，設計師將會全力以赴。再者，他也認為高品質服飾可以長時間穿用，是個推動可持續時尚的有效方法。

不知道這個COS限定系列，又能否滿足追求高品質的日本顧客？