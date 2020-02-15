【Gucci】美妝廣告變電子紅外線探熱照　不關疫症那要表達的是？

Gucci最新廣告面世。如過去一樣，是次Gucci再一次沒有遵從傳統美妝廣告的套路，意外地玩起探熱概念來。 觀者難以看清站在電子紅外線探熱器下的模特兒，若非說明，實難想像照片竟是美妝廣告。到底Gucci是次希望透過探熱來表述甚麼？

Max Siedentopf在Gucci新一輯廣告中為一眾模特兒探熱，看看在場最「hot」的人是否便是最紅的模特兒。（IG@maxsiedentopf）

是次Gucci邀來出名搞鬼的德國攝影師Max Siedentopf合作，成果自然趣味十足。Max Siedentopf之所以會把在電子紅外線探熱照用來作美妝廣告，靈感來自於「hot model」一字。

在拍攝這輯硬照前，Gucci早已跟Max Siedentopf合作，為品牌化妝品系列拍攝短片。在漫長的拍攝空檔中，Max Siedentopf想到自己難得被多位名模及influencer包圍，隨後推想到「Hot Model是甚麼」的問題。他認為大眾早被「洗腦」，認為某種容貌及身材的人才能成為「Hot Model」。

於是他靈機一觸，在新一輯廣告中為一眾模特兒探熱，看看在場最「Hot」的人是否便是最紅的模特兒。

花絮（IG@maxsiedentopf）

一眾模特兒在電子紅外線探熱器下變得面目模糊，觀者僅能看見他們的輪廓。每張相片均有寫有檢測結果，下方則寫有每位模特兒的名字。每張相都能粗糙地看見Gucci SS20系列的輪廓，當中尤以眼鏡及配飾最為顯眼。Max Siedentopf希望藉著此輯相片，顛覆大眾對於「Hot Model」的既有概念，並講出不同形態的人都可以由內至外地美麗與性感。

單憑相片，大家認得出幾多次SS20設計？

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美麗有多種形狀，濃淡，大小和視角，而最終你的內在也可如外在般熱。 Max Siedentopf

與Gucci多次合作的Max Siedentopf創意十足，經常利用日常用品挑戰社會既有觀念，每每為大家帶來意想不到的有趣作品。有見近月來武漢肺炎肆虐，Max Siedentopf在較早前亦在Instagram上發布作品“How-To Survive A Deadly Global Virus”，藉此講述全球一罩難求。