【Phoebe Philo】前Céline創意總監密謀重出江湖　最新動向是…

根據WWD報導,前Céline創意總監Phoebe Philo將於不久的未來重出江湖,現正在策劃個人品牌服裝系列,早前已與多位設計師進行面試。

近日歐美時裝圈均有消息指出,前Céline創意總監Phoebe Philo正在計劃回歸時裝界。雖然消息傳出後,Phoebe Philo本人及一眾時裝集團均沒有任何回應,但她的名字一出現已引起哄動。目前人們估計她回歸後,很可能會創立一個環保導向的個人品牌,又或可能加入目前近乎停擺的Azzedine Alaïa。

Phoebe Philo執掌Céline創意總監的十年內,透過設計注入個人對新時代女性的理解,以「讓女性可無拘束地穿梭於工作場所及家庭之間」為原則,Phoebe Philo多次創造出風格優雅、剪裁俐落、物料堅挺舒適、極具實穿性的服裝系列,多款由她設計的手袋亦成為近年時裝界的經典款式。而Céline亦在她的帶領下,由一片衰頹蛻變成女性最心儀的時裝品牌之一,年度營業額在短短十年間翻漲三倍以上,為LVMH帶來龐大收益。

Phoebe Philo執掌Céline創意總監的十年內設計出多款經典it bag:

2017年,Phoebe Philo以照顧家庭為由,卸任創意總監一職。即使數年過去,可是大家仍然無法忘記由Phoebe Philo掌舵的「舊Céline」時代,不單有粉絲發起「Bring Back Philo」活動,去年12月日本亦有一家時裝店Archive Store舉辦《Céline by Phoebe Philo from 2008 to 2018》展覽,藉此展出及出售Céline 80件具代表性的作品,足見大家對她的思念。

當初她宣布離任時,坊間曾先後盛傳她會加盟Burberry及CHANEL,但最後都沒有成真。今次回歸能否成真,且讓我們拭目以待,不過相信這消息足以讓一眾粉絲興奮期待。