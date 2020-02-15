【KFC】聯乘Crocs推出春夏最潮拖鞋　連3D肯德基炸雞鞋扣僅售…

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今個春夏KFC再有新搞作，與Crocs合作推出一式兩款限定版拖鞋。

或許有一天大家可以唔使再戴口罩，腳踏紅白KFC炸雞拖鞋潮住過春夏。

今個春夏KFC再有新搞作，與Crocs合作推出一式兩款限定版拖鞋。（KFC）

KFC出聯乘潮物並非新鮮事。去年，俄羅斯KFC與聖彼得堡街頭設計師Mam Cupy合作，將炸雞桶變身漁夫帽；亦與HUMAN MADE及洛杉磯品牌SANDALBOYZ聯手，推出品牌標誌紅白二色服裝系列，成為一眾潮人趨之若鶩的潮物。泰國及澳洲KFC亦曾推出過時尚聯乘系列，以及指甲油及香味蠟燭等潮流配件。

今個春夏，KFC就揀上了知名懶人鞋品牌Crocs，合作推出一式兩款以「KFC 炸雞」為主題的限定版拖鞋。

KFC x Crocs拖鞋分成普通款及厚底版。（KFC）

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限定版拖鞋具有普通款式及厚底版本可供選擇。以炸雞筒為創作靈感，KFC x Crocs拖鞋鞋面印滿炸雞圖案，鞋底位置則印有KFC炸雞筒上的紅白兩色及肯德基爺爺圖案，亦寫有「KFC x Crocs」字樣。每對鞋均會隨盒附送兩隻Jibbitz™ 炸雞鞋扣配飾，大家可以把它們扣在鞋面上，為鞋子增添趣味。

KFC x Crocs拖鞋將於本個春夏面世，售價為USD$59.9，相信將成為不少潮人的wishlist，亦讓人非常期待KFC下一個聯乘系列。

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