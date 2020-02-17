【倫敦時裝周】Richard Quinn驚豔新季　卻不過是天下文章一大抄

Richard Quinn的時裝，第一眼看到每每叫人驚喜，但細心觀賞，卻又總會似曾相識。

Richard Quinn FW20 RTW季度。（Richard Quinn）

自從得到英女王嘉許之後，Richard Quinn就成為了英國時裝世界的新希望，因此Richard Quinn一針一線的設計，以至一言一行，都彷彿代表着英國的新生代似的，既然如斯任重道遠，「Quinn」的言談舉止和設計思路，亦固然以擁護「Queen」為主，所以在英國因為脫歐之後前景不明朗的勢態下，Quinn在全新FW20發佈會之後，亦高調申明無論前景如何，未來都一定會以倫敦作為事業中心。而新季品牌的服飾設計，既持續保持張牙舞爪，瘋狂奔放這一倫敦時裝周的傳統精要外，其實衣服許多本身的小細節，亦滲透着濃重英倫風情。

玫瑰裝。（Richard Quinn）

玫瑰裝男裝版。（Richard Quinn）

例如將古典的維多利亞風元素融合天馬行空玩味和街頭元素，本身就是一件很Vivienne Westwood和Alexander Mcqueen的事，Richard Quinn於這方面無論是拖地長裙、泡泡裙乃至Ruffle、燈籠袖的細節處理上，亦不比前偉大的前輩們遜色。而花卉圖案方面，亦以英國國花玫瑰為主，將玫瑰圖案以珠片刺繡形式組裝到裙子之上，本就亮麗吸引，更重要是新一季Richard Quinn更進一步開發自身的男裝線系列，將玫瑰刺繡珠片（還有象徵英國王室的Royal Stewart tartan），應用到男裝小背心之中，Camp味比GUCCI近年所崇尚的有過之而無不及。

滿載New Romantic運動風潮的造型。（Richard Quinn）

至於漆皮面具以至鍋釘等細節，則不單止是向英倫Punk致敬，更重要是1970年代New Romantic運動的重要形式，要知道當時新浪漫主義中最為重要的領軍人物：藝術家Leigh Bowery正是箇中表表者（雖然他本身是一位澳洲人），他當年那套充滿女性特徵的貼身漆皮SM裝，至今仍叫人難忘，也早在Richard Quinn之前，就大大地啟發過John Galliano、Alexander McQueen和Gareth Pugh等英國設計師，今次Quinn再次運用以上元素，都算是一代接一代的歷史傳承。

面具造型與MMM有住幾分相似。（Richard Quinn）

數年前的Maison Margiela就經已製作過了。（Maison Margiela）

所以有時好像今次Richard Quinn般，縱然服飾設計的確給予人天馬行空、「好爆」的感覺，但其實好些東西也並非原創，只是一點一滴吸收和累積前人的成果了吧！因此除上述前輩設計師外，英國以外的大師級人馬，也吸予了Quinn海量的參考和借鏡，最明顯的例子，就當然是Fashion Show前段許多Model都戴上了的各式各樣彩色晶石面具，這種構思，數年前的Maison Margiela就經已製作過，就連Kanye West也深受吸引地於'Yeezus' Tour演唱會中親自著用，成為不時經典。

1965年Yves Saint Laurent超級典經的Wedding Dress。（Flickr）

2012年季度COMME des GARÇONS。（Richard Quinn）

此外Kanye West老婆Kim Kardashian的愛牌BALMAIN，也能夠從新季Richard Quinn之中窺見其影響力，有數件全釘珠片刺繡的精緻晚裝，明顯就和早年Kim經常著的版本頗為相似，雖然並不見這種美學手藝當真發源自BALMAIN，但用系出同源來形容，也絕不為過。而最後壓軸出場的雪白俄羅斯娃娃裝，更是和1965年Yves Saint Laurent超級經典的Wedding Dress和2012年季度COMME des GARÇONS系列，有住異曲同工之妙，所以話究時裝的藝術，究竟是原創還是參考，有時都只不過是觀點與角度的問題了吧！