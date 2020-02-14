Prada本季爆紅單品「三角Bolo Tie」　中和西裝正經味的潮人選擇

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2020男裝週剛剛結束，除了先前已經為大家介紹的各品牌精彩看點之外，場外街拍更是必須關注！會前往參與時裝週的包含各國媒體及穿搭好手們，全身的打扮行頭精采程度都不輸秀上，也能從每次的時裝週街拍看到最新的流行趨勢。

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而在這次的街拍當中，我們發現Prada的這款「三角標皮革領帶」出鏡率超高！這類型的領帶有個特別的名稱「Bolo Tie」（Bola Tie），源自於美國西南部，1940年代後人氣程度迅速的蔓延。

Bolo Tie的好處就是即使你不穿襯衫，搭配衛衣或是T恤也能搭配，一般常見以皮繩和金飾或銀飾組合而成，Prada這款以全皮革製成，除了繩子本身之外，調節長短的調節環也同樣是皮革材質，加上這幾季重新回歸的經典三角標示，多了一點復古的感覺，替造型增加豐富度。

Bolo Tie 是領帶的一種，拿來配西裝當然沒問題！比起一般的領帶或領結，西裝配上Bolo Tie多了一種隨意不羈的風情，乍看之下帶有點西部牛仔的風格，看起來更有趣。各位下次穿西裝時不如試試看，換條Bolo Tie搭出新造型！

▼▼Prada Bolo Tie 共四色，按圖放大看看定價及細節▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：街拍出鏡率超高！搭配西裝的另一種選擇，Prada本季爆紅單品「三角標皮革Bolo Tie」！】

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