Dior全新Bar Jacket短片　重新認識The New Look中的最經典設計

一言以蔽之:1947年,絕對是Dior這個殿堂品牌最為重要的年份……

1947年的2月12日Christian Dior首度於巴黎發佈個人Haute Couture高級訂造時裝系列。( Pat English / Courtesy of Christian Dior)

The New Look。(Dior)

只因1947年的2月12日,Christian Dior以橫空出世的姿態空降巴黎時裝周,首度發佈個人Haute Couture高級訂造時裝系列,奇幻的RoundedShoulders圓膊剪裁;雅緻的收緊腰部剪影;以及優美的A字形裙子輪廓,各種新異設計所創造出的女性優美曲線身段,在當時都是前所未見,為二次大戰後愁雲慘霧的巴黎,重新喚醒了詩情畫意的浪漫天空,更被當年Harper's Bazaar的美國主編冠上"The New Look"之美譽,從此傳頌後世。

Christian Dior本尊。(Dior)

而環顧The New Look的整個美學體系,Bar Jacket外套可謂是核心的部件單品,其名字之所以名曰"Bar",乃是因為Christian Dior在設計它之時,正幻想在女士穿上這件新設計,在巴黎餐店的Bar枱上品嚐着美酒佳餚是一件多麼美好的事,因而美其名作Bar Jacket,圓潤豐盈的的肩線和胸線,配上刻以收束的腰線,如斯對比,不但視覺效果極之強烈,縫製過程也很考師匠的功夫,每每需要一百多個小時才能夠製作出一件,絕對是法國時裝工藝引以自豪的單品。

(Refinery29)

和其他時裝世界的經典名物一樣,Dior Bar Jacket亦每每能夠在不同時代、不同浪潮之下歷久嘗新,Christian Dior之後每名品牌創作總監也成功為Bar Jacket注入相應的創新和改良元素。Yves Saint-Laurent在任期間(1957–1960)就刻意將Bar Jacket造得長一點,也修減了腰部極緻地束腰的設定;Marc Bohan時代(1960–1989)就將Bar Jacket的輪廓調配得相對柔和,提倡知性主義;Gianfranco Ferre(1989–1997)就銳意把建築理念融合到時裝中去,設計出來的Bar Jacket深富結構美感;到發展至John Galliano統領品牌的歲月裡(1997–2011),Bar Jacket也伴隨着這位鬼才的非凡想象力,而演化得更具戲劇效果,將誇張的打褶和Ruffle處理融入到這件經典外套之中,使到Bar Jacket深藏的後現代主義精緻發揮得極了緻。

Raf Simons時期。(WWD)

去到2012–2015年Raf Simons主理Dior的時期,品牌以至Bar Jacket的整體風格,都可謂與John Galliano時代來了一趟筆鋒一轉,衣服的用料與輪廓都一下子簡潔起來,並廣泛地推出孖襟版本,深化了中性主義的成份,Bar Jacket並不一定要配搭女性意味濃厚的華麗裙子,只要是一條剪裁筆挺的西褲子,搭配起上來同樣入型入格;及至Maria Grazia Chiuri 2016年開始執掌品牌女裝部,這種崇尚當代女性主義的理念依舊不變,Dior Bar Jacket不單止能夠活躍在璀璨的晚會場合之中,即使應用在繁忙的都市生活,Bar Jacket仍然是大派用場。

2020年的Double Breasted Bar Jacket最新版本。(Dior)

此外Maria Grazia Chiuri另一個居功至偉的地方,正是敢於為Bar Jacket進行各種實驗和探索,力求賦予它多個可能性。這種探索在用料和圖案工藝方面的發揮尤其明顯,形形式式的Cotton、Silk、Wool、Polyamide以至Wax Fabric都曾試過用來製作Bar Jacket,也開拓出格紋、千鳥格、花卉圖案甚至是披口無縫邊的牛仔布版本,將時下最新潮的元素,一下子注入到這件風靡世界數十載的經典之中,令人拍案叫絕。

而為承傳Bar Jacket的偉大和解構箇中精密繁複的製作過程,Dior今日就發放出一套名為"The New Camouflage Look of the Dior ‘Bar Jacket’"的短片,走進巴黎蒙田大道30號的Dior工作室,以創作總監Maria Grazia Chiuri為主軸,從製作紙樣、裁剪以至組合,一步一步地揭示出Bar Jacket的製作之秘,全面剖析Maria Grazia Chiuri如何重新演繹這款獨樹一幟的外套,絕對值得所有時裝愛好者細心欣賞。

時至今日,好像Suzy Bae這樣熱愛Dior Bar Jacket的名流紅星持續成千上萬。(Dior)