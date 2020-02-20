【名畫甩色】《吶喊》陷褪色危機！「尖叫人」臉孔黃變白

藝術界其中一幅幾乎無人不曉的作品，挪威表現主義大師愛德華·孟克（Edvard Munch，1863-1944）名作《吶喊》，顏色一直隨時間褪化，畫中橙黃色的部分，漸漸褪化成象牙白色。難道這張尖叫人臉將逐漸失色，無法原色重現？ 來自美國的研究團隊，分析畫作表面，乃至孟克採用的顏料，試圖找出顏色褪化的原因。結果發現，當時孟克採用的黃色顏料，若長時間曝露在空氣當中，會氧化成合成化學物。

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《吶喊》一共有四個版本，兩幅為蛋彩畫，兩幅為粉彩畫。第一幅蛋彩畫於1893年繪成，現由挪威國家畫廊收藏。同年繪成的粉彩版本，則由挪威孟克博物館收藏。第二幅粉彩版本則由私人收藏，此作2012年在蘇富比上拍，連佣近US$1.2億（HK$9.35億）成交，買家為紐約富商Leon Black。

最後一幅蛋彩畫版本繪於1910年，由孟克博物館收藏，亦是今次研究的一幅。此作於2004年，與孟克另一幅作品《聖母瑪利亞》一同被盜，兩年後才被挪威警方尋回。孟克博物館因竊案一度閉館10個月，加強保安。

畫中尖叫者的嘴巴、天空以及湖水部分，皆出現褪色（The Value授權使用）

2012年，館方專家聯同紐約的研究人員，研究孟克繪畫《吶喊》的用色及過程，一方面希望找出此作的原貌，另一方面則希望協助館方人員，尋找更佳的儲藏方法，防止畫作進一步褪色。

領導研究的Jennifer Mass，來自紐約的藝術科學分析實驗室。她表示，畫中尖叫者的嘴巴、天空以及湖水部分，皆出現褪色。她形容，用顯微鏡觀看畫作表面，看起來就如一組石筍（Stalagmite）。石筍意即在洞穴內，由礦物沉積而成的尖形石柱。由地面升起的為石筍，由頂部倒生的為鐘乳石。這些「石筍」實際是畫作表面形成的納米結晶體。

為何會出現這種褪色變化？研究團隊試圖從孟克當時採用的顏料入手，全面分析約1,400枚孟克用過的顏料。結果發現，他所用的合成顏料鎘黃（cadmium yellow），若長期曝露在空氣中，當中的化學成份硫化鎘（cadmium sulfide）會氧化成兩種合成化學物硫酸鎘（cadmium sulfate）以及碳酸鎘（cadmium carbonate）。

Jennifer Mass估計，1880年代至1920年代，同樣用鎘黃顏料繪製的印象派或表現主義畫作中，約20%出現相同的褪色現象。為何她特地指向這年代的畫作？

事實上，19世紀晚期至20世紀早期的顏料，特別容易褪色，這與顏料製作有關。在此之前，一般是用地下的礦物，或是從植物或昆蟲蘊含的顏色素，以手磨方式製成顏料。

隨著工業革命興起，生產出如鎘黃或鉻黃（Chrome yellow）這些合成顏料，這種顏料比起傳統顏料更為鮮艷。在那段時期，不少藝術家開始摒棄傳統繪畫技巧，試驗採用不同的種類的顏料及色彩。因此，色彩鮮艷的合成顏料，縱然未經測試色彩可維持多久，對他們來說仍極具吸引力。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：《吶喊》陷褪色危機 氧化致尖叫人臉黃變白】