【吶喊】二創變成可愛動物扭蛋　為何日本設計總愛玩轉這名畫？

最近港人壓力大，應該都會想大聲「吶喊」一番。 提到「吶喊」，就不得不提挪威畫家愛德華‧孟克的同名代表作。如今《吶喊》已是家喻戶曉，周邊商品亦是推陳出新。 最近，日本扭蛋會社EPOCH推出一系列五款「動物的吶喊」（Animal Scream）扭蛋，為沉重畫作增添諧趣。 其實早於2016年，另一日本玩具公司FREEing就曾推出「桌上美術館」figma系列，而今年十月，日本東京都美術館亦與Pokemon破天荒合作，為孟克展推出周邊聯乘商品。 日本人似乎對《吶喊》有着難以言喻的熱愛。

《吶喊》為表現主義畫家愛德華‧孟克的代表作。（網上圖片）

挪威畫家愛德華‧孟克的代表作《吶喊》，早已登上表現主義繪畫的「神枱」。油畫一片血紅背景映襯，前景人像面容扭曲，獨自站立在木橋上，托臉吶喊，畫家通過濃烈色彩和線條扭變，營造壓迫的空間感，承載着人類世紀末時，強烈的焦慮和壓抑。畫作1893年畫成，距今已逾一個世紀，然而畫中人物略帶窒息的不安感，卻仍為現代人的共同癥結，難怪人們多年來對此畫的喜愛有增無減。

日本扭蛋公司EPOCH以《吶喊》為題材，推出一系列五款動物微型figure。（twitter@EP_CAPSULE）

近年，日本人對《吶喊》的喜愛更是莫名之大，數年間推出的周邊商品應有盡有。最近，日本作為扭蛋大國，當地公司EPOCH又再以這經典畫作為題，二創《吶喊》成「動物的吶喊」（Animal Scream）扭蛋系列。顧名思意，在首波公開預告中，原畫人像捧臉張嘴大叫的經典造型，重置於各式動物身上，化身成微型figure。扭蛋共有五款設計，不論是大猩猩、樹懶、貓、倉鼠還是海獺，吶喊神情痛苦之餘，又略帶喜感，可謂為沉重的原畫，增添點點諧趣。

日本扭蛋公司EPOCH以《吶喊》為題材，推出一系列五款動物微型figure。（twitter@EP_CAPSULE）

系列預訂於今年10月底推出，售價為300日元（約港幣21元）。如此諧趣的名畫周邊二創，其實在日本早有先例。早於2016年，日本玩具公司FREEing發行「桌上美術館」figma系列，就曾以《吶喊》為題設計可動模型。人偶上色工序為手工作業，保留了原作的驚恐神情和扭曲姿態，好讓畫作以立體方式再現。而設計的另一賣點在於其可動關節。模型造工精細，除了身體可自由變曲擺出各種姿勢外，各關節細至每節手指也可靈活移動，大家更可發揮小宇宙，讓本來「受驚」的人像，搖身一變擺出各種「獵奇」pose。

點擊圖片看《吶喊》可動模型：

而去年10月，《吶喊》逾百年內首度於日本展出，為配合展覽，日本東京都美術館除安排近百張孟克作品同場展出外，更在當時推出了破天荒的聯乘周邊商品，宣布與Pokemon合作，推出紀念卡片、公仔以至手機殼等商品。名畫與卡通人物聯乘，看似無厘頭，但又不得不佩服日本人的創意和對細節的重視。單以紀念卡為例，設計除保留了原畫特有的油彩筆觸和人物「受嚇」表情外，各精靈身後更能發現另一隱藏角色，若與原畫對照，就更見逗趣巧思。

點擊圖片看《吶喊》變卡通人物：

上兩次日本推出《吶喊》周邊商品，反應異常熱烈。今年十月再推扭蛋，不知會否再掀起一陣孟克熱潮呢？