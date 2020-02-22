【Dr. Martens】腳疾中年主婦的鞋　如何變成叛逆與青春的象徵？

Dr. Martens 永遠是青春時期，最能代表我們內心叛逆的一種象徵。品牌經歷過藍領階級、光頭黨與龐克樂團，至今仍然佔據著我們的視線，雖然有人説 Dr. Martens 穿起來並非為最舒適的那一雙，但它所代表的涵義、精神與故事卻讓人更深刻感受到它的價值。
硬派摩斯族便是我們現在常聽到的光頭黨（Skinhead），他們鍾愛皮衣、Polo 衫、吊帶、牛仔褲、飛行外套，當然還有不可缺少的 Dr. Martens。（GettyImages）
1945 年，創辦人 Klaus Maertens 因於阿爾卑斯山滑雪時，不慎摔傷導致腳踝扭傷，在復健過程中為了減緩雙腳的疼痛，在與朋友的幫助下，他們嘗試在廢棄的飛機輪胎裡灌入空氣，以此開發「氣墊鞋底」（AirWair）並進行註冊，之後更加以改良並銷售給 4、50 歲以上、患有腿疾的德國家庭主婦，因柔軟的鞋墊恰巧能減緩她們的不適，所以大受歡迎。
而後英國製鞋商 R. Griggs 看上 Klaus Maertens 發明的鞋款，便將設計購買而下，他先將名字從 Maertens 改為 Martens，還重新設計了鞋款，並於鞋跟後方縫上一條黑底黃字的布帶，成為現在大家熟悉的經典標誌，誰也沒想到這居然就是傳奇的開端。
早期的 Dr. Martens 其實為藍領階級，如警察、郵差和工人等職業的工作靴，但隨著經濟逐漸好轉，加上文學、時尚、藝術、電影、音樂等文化的衝擊與薰陶，許多年輕人為了擺脫生活上的苦悶與壓抑，想藉由外在的打扮來詮釋內心的叛逆，這群流行次文化者被稱為摩斯族（Mods），之後分裂成Peacock Mods，以及Hard Mods，其中硬派摩斯族便是我們現在常聽到的光頭黨（Skinhead），他們鍾愛皮衣、Polo 衫、吊帶、牛仔褲、飛行外套，當然還有不可缺少的 Dr. Martens。
但也因為光頭黨被視為街頭滋事份子，導致品牌形象間接受影響。如在街頭打鬥中，堅固耐用又紮實的 Dr. Martens 成為自我保護與攻擊他人的武器，當你新買了一雙鞋後，甚至還必須經過與他人打上一架，讓 Dr. Martens 沾染對手鮮血的儀式。但即便如此，其實品牌端也並沒有強烈的想與次文化作出區隔，大方容納各種形象。
60 年代有講求愛與和平的嬉皮音樂，70 年代則有龐克，龐克搖滾本身帶有反社會的情緒，在騷亂的時代下引發最鮮明的風格，而這些龐克樂團如 The Stooges、The Who、Sex Pistol 等幾乎人手一雙穿著 Dr. Martens 上台演出，演繹自由、離經叛道、青春、大膽的態度，把 Dr. Martens 的聲量推向另外一個高峰。
相信許多人穿起 Dr. Martens 或許不見得只是為了外型，或追尋潮流，而是迷戀上 Dr. Martens 那從內而生，彷彿刻印在 DNA 裡的叛逆精神吧！
Dappei 結語：
Dr. Martens 一雙可以穿好幾十年，從青春時期一直到步入社會都陪伴著你，但搭編覺得只買一雙根本不夠啊！
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原文：從藍領到光頭黨都在穿？Dr. Martens 象徵叛逆、青春與自由，我要的鞋不是舒適好穿而是一種精神！
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