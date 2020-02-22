【Dr. Martens】腳疾中年主婦的鞋　如何變成叛逆與青春的象徵？

Dr. Martens 永遠是青春時期，最能代表我們內心叛逆的一種象徵。品牌經歷過藍領階級、光頭黨與龐克樂團，至今仍然佔據著我們的視線，雖然有人説 Dr. Martens 穿起來並非為最舒適的那一雙，但它所代表的涵義、精神與故事卻讓人更深刻感受到它的價值。

硬派摩斯族便是我們現在常聽到的光頭黨（Skinhead），他們鍾愛皮衣、Polo 衫、吊帶、牛仔褲、飛行外套，當然還有不可缺少的 Dr. Martens。（GettyImages）

1945 年，創辦人 Klaus Maertens 因於阿爾卑斯山滑雪時，不慎摔傷導致腳踝扭傷，在復健過程中為了減緩雙腳的疼痛，在與朋友的幫助下，他們嘗試在廢棄的飛機輪胎裡灌入空氣，以此開發「氣墊鞋底」（AirWair）並進行註冊，之後更加以改良並銷售給 4、50 歲以上、患有腿疾的德國家庭主婦，因柔軟的鞋墊恰巧能減緩她們的不適，所以大受歡迎。

而後英國製鞋商 R. Griggs 看上 Klaus Maertens 發明的鞋款，便將設計購買而下，他先將名字從 Maertens 改為 Martens，還重新設計了鞋款，並於鞋跟後方縫上一條黑底黃字的布帶，成為現在大家熟悉的經典標誌，誰也沒想到這居然就是傳奇的開端。

早期的 Dr. Martens 其實為藍領階級，如警察、郵差和工人等職業的工作靴，但隨著經濟逐漸好轉，加上文學、時尚、藝術、電影、音樂等文化的衝擊與薰陶，許多年輕人為了擺脫生活上的苦悶與壓抑，想藉由外在的打扮來詮釋內心的叛逆，這群流行次文化者被稱為摩斯族（Mods），之後分裂成Peacock Mods，以及Hard Mods，其中硬派摩斯族便是我們現在常聽到的光頭黨（Skinhead），他們鍾愛皮衣、Polo 衫、吊帶、牛仔褲、飛行外套，當然還有不可缺少的 Dr. Martens。

但也因為光頭黨被視為街頭滋事份子，導致品牌形象間接受影響。如在街頭打鬥中，堅固耐用又紮實的 Dr. Martens 成為自我保護與攻擊他人的武器，當你新買了一雙鞋後，甚至還必須經過與他人打上一架，讓 Dr. Martens 沾染對手鮮血的儀式。但即便如此，其實品牌端也並沒有強烈的想與次文化作出區隔，大方容納各種形象。

+ 6 + 5 + 4

60 年代有講求愛與和平的嬉皮音樂，70 年代則有龐克，龐克搖滾本身帶有反社會的情緒，在騷亂的時代下引發最鮮明的風格，而這些龐克樂團如 The Stooges、The Who、Sex Pistol 等幾乎人手一雙穿著 Dr. Martens 上台演出，演繹自由、離經叛道、青春、大膽的態度，把 Dr. Martens 的聲量推向另外一個高峰。

相信許多人穿起 Dr. Martens 或許不見得只是為了外型，或追尋潮流，而是迷戀上 Dr. Martens 那從內而生，彷彿刻印在 DNA 裡的叛逆精神吧！

Dappei 結語： Dr. Martens 一雙可以穿好幾十年，從青春時期一直到步入社會都陪伴著你，但搭編覺得只買一雙根本不夠啊！

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原文：從藍領到光頭黨都在穿？Dr. Martens 象徵叛逆、青春與自由，我要的鞋不是舒適好穿而是一種精神！

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