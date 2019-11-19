【Dr. Martens】著Boots綁鞋帶很麻煩？　拉鏈靴子實用又具機能美

在這個Street Fashion雄霸天下的世代裡，基本上每個時裝品牌，不論是歷史悠久者還是初生之犢也好，都仿佛要推出一些外觀還是用途上都具備機能性的Funcational Item，才能面向世人似的……

Dr. Martens × HAVEN 1460 Boot，售$272美元。（Dr. Martens）

HAVEN是加拿大其中一間享負盛名的潮流網店。（havenshop）

所以作為英倫鞋履業界的其中一位傳統老大哥，誕生於1947年的Dr. Martens雖然早已有着各式各樣經典設計，但近年依舊在創作道路上開發出全新方向，就以他們最傳奇的1460 8 Eye Boots為例，傳統款式當然就是以「綁鞋帶」的結構方式示人，但Dr. Martens於近代卻洞悉到潮流大方向，毅然為1460靴款作出了根本性改動，將「綁鞋帶」的穿著結構改動成拉鏈固定的形式，本來穿著、還是脫落靴子都總會大費周章，現在只需要輕輕按動拉鏈就可以了，省時省事之餘，將拉鏈置於鞋面正中前方，這種Front Zip設計也成功為視覺帶來莫大的震撼，別具功能性的機動意味。

粗獷味更強的Soft Buck Leather為主物料。（Dr. Martens）

不過環顧Front Zip 1460這款近代創作，其用料都只集中表面光滑的小牛皮之上，以粗獷味更強的Soft Buck Leather麂皮示人，卻是從前極少甚至從所未見的事，所以今次Dr. Martens與加拿大時裝店HAVEN合作的別注版1460 Boots，就不失為一款劃時代的創作，以經過細緻打磨的黑色SoftBuck Leather作為主物料，再配置堅固鋼銀色拉鏈設置，如斯黑 × 銀配搭（留意Dr. Martens招牌的黑 × 黃色Heel Loop小旗亦改動為黑 × 銀設計），本就前衞特別，再配上品牌原裝正示的黃色鞋底貼邊縫線和Ziggy膠大底，卻又為創新的設計上，還原了點點永恆的經典元素，成功做到新、舊之間完美結合。

SOPHNET. x Danner Mountain Lights。（SOPHNET.）

SOPHNET.與Timberland聯手打造的6INC Boots。（Timberland）

雖然傳統靴款仍然以綁帶方式為宗，但其實如果閣下細心留意近年潮流大勢的話，就不難發現形形式式的拉鏈Zip Boots鞋款早已成行成市，清永浩文主理的SOPHNET.更是最積極的推動者，無論是自家設計款式，還是與Timberland或Danner等美式老牌的經典合作型號，SOPHNET.都總會恰到好處地將拉鏈細節融入靴款中，入型入格之餘又不見畫蛇添足，無怪一直大受歡迎。

GUIDI前置式拉鏈Front Zip Boots。（Lyst）

至於於來自意大利的Avant-garde派系龍頭鞋履品牌GUIDI就更加猖狂，因為它的成名熱賣作皆以一系列拉鏈Zip Boots作為主題，而且拉鏈的形式變化多樣，一時以前置式拉鏈Front Zip示人，亦有側拉鏈Side Zip和後置拉鏈Back Zip形式，結合品牌自化一派的洗水皮鞋技藝，使到每對GUIDI出品都具備了超凡入聖的舊化陰邪美感，在全球大受歡迎。