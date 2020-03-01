【G-SHOCK】晶透玫瑰金腕錶仙氣爆棚　最完美配搭原來是「他」…

又到明媚春天，你已經為轉季做好準備了嗎？G-SHOCK最新推出晶透玫瑰金腕錶GMA-S110SR，果凍透明錶帶充滿清涼感，配上超顯氣質的玫瑰金錶面，絕對是今季最美單品！ 小編還發現新錶與G-SHOCK現有一款男錶非常匹配，絕對是隱藏版情侶錶！你猜到是哪個型號嗎？

G-SHOCK 全新晶透玫瑰金腕錶（gshock_hongkong@IG）

超夢幻設計 女生大愛晶透玫瑰金

近年時尚界掀起透明設計熱潮，加上顯白又具氣質感的玫瑰金，可見今次G-SHOCK晶透玫瑰金完全為了攻陷少女心！在外型和性能上，它也下了不少功夫，稱得上是內外兼備呢！

G-SHOCK晶透玫瑰金全系列

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隱藏版情侶錶！玫瑰金x型格黑男錶

CASIO向來有公布G-SHOCK 及 BABY-G 系列配對型號，方便購買情侶對錶，可惜款式選擇不多，恰巧小編發現，今次全新晶透玫瑰金系列與以往推出的玫瑰金系列非常匹配，是情侶們放閃的好機會！

G-SHOCK過往亦曾推出玫瑰金錶盤腕錶，並同樣為指針數位雙顯設計，但它以黑色為主調，型格獨特，適合男生配戴。

即看G-SHOCK黑色玫瑰金系列

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/01)