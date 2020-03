【New Balance】鞋王M1300再掀炒價潮! 必收藏余文樂同款只需$800

每5年復刻回歸 鞋王M1300有咩特別?

New Balance M1300在1985年面世,首次採用意大利出產的Vibram鞋底,舒適耐用,避震力強,即使價格比一般運動鞋貴上一倍多,依然讓大眾趨之若鶩。

而最厲害的當然是M1300「元祖灰」配色,顏色時尚又容易配襯,從此New Balance經常推出灰色鞋款的風格;日本每5年為M1300復刻一次,每次都忠實還原元祖灰配色,可見這種灰色的魅力!

蘋果教主最愛New Balance M992

蘋果教主Steve Jobs的一身成功IT人打扮,樸素的上衣配牛仔褲,還加上一對舒適的New Balance運動鞋。

商界(或科技界)成功人士最常穿的鞋款未必是最潮,但它一定是舒適易襯!New Balance M992以全手工完成拼接麂皮、皮革、網布,造工細緻,非常耐穿又舒適,難怪教主穿著多年!

New Balance M992已於2月15日推出復刻版,用料加以改良,舒適度再次提升,不過相信果粉們會等到2021年才入手聯乘蘋果的特別版M992,紀念教主離世十周年!

《春嬌與志明》同款New Balance M996

大抵很多人都對New Balance M996不陌生,因為這款鞋曾因電影《春嬌與志明》掀起炒賣潮,價錢一度炒至$2,000!

電影中余文樂以一身文青打扮登場,配上元祖灰M996非常瀟灑。加上NB 996配色和設計「穩陣」,鞋頭微尖具修形效果,十分易搭配,是很多人的日常之選。

Made in US 996(New Balance)

New Balance 996分為美國製和東南亞國家製造,美版Made in US 996鞋舌微微上翹,更具線條感;而東南亞製996則比美製便宜$800,顏多選擇多元化,性價比相對較高。