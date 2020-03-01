【New Balance】鞋王M1300再掀炒價潮! 必收藏余文樂同款只需$800

無論是功能、用料、手工、設計，講到New Balance「鞋王」一定非M1300莫屬！每5年一度的抽籤購買剛完結（2月21日至2月25日），炒賣活動如雨後春筍，相信又有大批鞋迷失望了。 即使與鞋王無緣，以下介紹兩對Steve Jobs和余文樂大愛的New Balance，實用性和收藏價值同樣極高，更不難買到，而且與鞋王都有一大共同點！身為鞋迷的你入手了嗎？

每5年復刻回歸 鞋王M1300有咩特別？

New Balance M1300在1985年面世，首次採用意大利出產的Vibram鞋底，舒適耐用，避震力強，即使價格比一般運動鞋貴上一倍多，依然讓大眾趨之若鶩。

NB鞋王M1300每次復刻回歸都掀起搶購潮。（amazon.co.jp）

而最厲害的當然是M1300「元祖灰」配色，顏色時尚又容易配襯，從此New Balance經常推出灰色鞋款的風格；日本每5年為M1300復刻一次，每次都忠實還原元祖灰配色，可見這種灰色的魅力！

蘋果教主最愛New Balance M992

蘋果教主Steve Jobs的一身成功IT人打扮，樸素的上衣配牛仔褲，還加上一對舒適的New Balance運動鞋。

Steve Jobs在不同場合都會穿著New Balance M992。（business insider、New Balance）

商界（或科技界）成功人士最常穿的鞋款未必是最潮，但它一定是舒適易襯！New Balance M992以全手工完成拼接麂皮、皮革、網布，造工細緻，非常耐穿又舒適，難怪教主穿著多年！

有傳New Balance將於2021年聯乘Apple推出特別版992。（ovrnundr.io@IG） New Balance M992已於2月15日推出復刻版，用料加以改良，舒適度再次提升，不過相信果粉們會等到2021年才入手聯乘蘋果的特別版M992，紀念教主離世十周年！

《春嬌與志明》同款New Balance M996

大抵很多人都對New Balance M996不陌生，因為這款鞋曾因電影《春嬌與志明》掀起炒賣潮，價錢一度炒至$2,000！

余文樂的經典NB文青造型。（《春嬌與志明》劇照、ebay）

電影中余文樂以一身文青打扮登場，配上元祖灰M996非常瀟灑。加上NB 996配色和設計「穩陣」，鞋頭微尖具修形效果，十分易搭配，是很多人的日常之選。

Made in US 996（New Balance） New Balance 996分為美國製和東南亞國家製造，美版Made in US 996鞋舌微微上翹，更具線條感；而東南亞製996則比美製便宜$800，顏多選擇多元化，性價比相對較高。

經典不敗「元祖灰」 百搭鞋款推介

有沒有發現，這些話題性高的鞋款都有一個共同點——就是元祖灰色！New Balance出產的灰色鞋款總有股莫名魅力，似乎比其他品牌更優雅耐看，當你買New Balance時有顏色選擇困難症時，選灰色就對了！

New Balance M680v6 $255.48@ebay（ebay）

New Balance M680（sportsdirectmy@IG） New Balance Men's 680v6 Shoes Navy with Red HK$467 New Balance M680v6跑鞋採用ABZORB科技，避震力強；加上全鞋網面設計，增加透氣度，深受跑手喜愛。

+ 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/01)