Victoria's Secret｜模特兒抱不平　「完美體態」終被性醜聞打破

維多利亞的「秘密」如今被勇敢發聲的女性們揭露曾經的「完美身體」已被多元化的聲浪取代惡人們也必將受到法律的制裁。

「維多利亞的秘密」最近身陷醜聞。100 位曾為維密工作過的女性簽署了聯名信，控告這家公司對她們曾經多方面的剝削：性騷擾、物化女性、身材羞辱、甚至被「以去維密工作」之名誘騙拍攝裸照。

這其中不僅有參加維密秀的模特兒，連公司的女性管理人員也未能倖免。難以想像，一個從來都披著「完美身材」外衣，宣揚女性自信的公司，背後卻是這樣陳腐黑暗。但這一次，女性受害者們團結起來，為此發聲了。

曾為維密走秀的模特兒 Alyssa Miller 說，拉澤克對於自己權利和欲望的信心爆棚，他曾對模特兒們說：作為時尚帝國的掌權者，我可以把你捧上神壇，也能讓你重重跌落。(GettyImage)

１）「我能把你捧上神壇，也能讓你重重跌落」



模特兒們的主要指控對象是維密母公司 L Brands 的前高管埃德．拉澤克（Ed Razek）。拉澤克曾經是維密創辦人萊斯利．韋克斯納（Leslie Wexner）的助手，並且在 L Brands 擔任了幾十年的市場總監，於去年 8 月份離職。

曾經每年的「維密秀」從挑選模特兒到場地燈光，事無巨細都是他在負責掌控。據多名模特兒回憶，拉澤克有句時常掛在嘴邊的話：「你們的職業生涯就掌握在我手中」。還時常會問她們私下裡要聯繫方式，並要求模特兒們坐在他的大腿上拍照。

曾為維密走秀的模特兒 Alyssa Miller 說，拉澤克對於自己權利和欲望的信心爆棚，他曾對模特兒們說：作為時尚帝國的掌權者，我可以把你捧上神壇，也能讓你重重跌落。

模特兒們的主要指控對象是維密母公司 L Brands 的前高管埃德．拉澤克（Ed Razek）。(GettyImage)

年僅 19 歲就三次登上過維密秀的加拿大模特兒 Andi Muise，就是受害者之一。她回憶，2007 年的一次試鏡後，她收到了拉澤克的晚餐邀請，對於「維密老大」級別人物的邀請和賞識，起初她感到很開心，但在前往餐廳的私人車上，拉澤克就開始強吻她，被她嚴辭拒絕。

這次晚餐後不久，Andi 收到了拉澤克內容露骨的郵件，說想要和她同居，幹些奇怪的事情。收到郵件的 Andi 儘管很氣憤，也曾考慮到拒絕這位業界大佬的後果，但思索再三還是禮貌地回絕了他的不當要求，之後拉澤克又一次邀請她共進晚餐，被拒絕後，Andi 在往後的十幾年裡再沒有參加過維密秀。

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人氣頗高的網紅模特兒 Bella Hadid 也未能倖免騷擾。2018 年大秀試裝時，工作人員正在測量 Bella 的內褲在走動時是否會走光。拉澤克坐在一旁觀看，然後說道：「內褲不是最重要的，關鍵是能不能讓 Bella 的奶頭完美呈現在T臺上。」一位工作人員回憶，拉澤克甚至沒有用「乳房」這樣文雅的言辭。據在場的知情者透露，這次試穿時，拉澤克還把手放在一位只穿了內衣的模特兒的下體。在權勢的威逼下，模特兒們不能拒絕，只有服從，如果有反抗的聲音，甚至會遭到報復。

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２）「拍你的裸照並發表，不需要經過你同意」

Russell James 是維密的專屬攝影師之一，2017 年借著維密秀在上海舉辦，他還辦過攝影展和新書發佈會。由於可以自由穿梭在「天使」們之間，他有時在拍完正常的宣傳照之後，會詢問模特兒是否要拍攝裸體照片，模特兒們想到這是為了工作，通常都會同意。

但維密與模特兒們簽署的合同中，並沒有「拍攝裸體」這一條款，也就是說維密並不會支付給模特兒這部分的費用，但憑著 Russell 在業內的影響力，她們能獲得更多的工作機會。這些未經商用授權的照片，都被 Russell 放進了他的攝影集《ANGELS》中，這本書現在的兩個版本分別售價 1800 美元和 3600 美元，被拍攝的模特兒多數沒有拿到錢。

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2010 年，Russell 借著自己「維密專屬攝影師」的身份，召集幾位年輕模特兒去加勒比海中的一個私人島嶼參加維珍集團的慈善活動，並告訴她們去了就有可能得到在維密工作的機會。

當年 22 歲的模特 Alison Nix 就是其中之一，在這個所謂的慈善活動上，她們都被灌了很多酒，感到憤怒且不適。「我們來到這裡只是為了和富翁們調情？！這到底是高級妓院還是慈善機構？」Alison 憤怒地說道。在島上，Russell 勸說 Alison 和另外幾位模特兒一起拍了裸照，但之後她並沒有得到在維密工作的機會。「但這不重要。」，Alison 說，「從去過海島之後，我覺得我可能不適合這個品牌。」

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３）「物化女性」這樣的糟粕是時候崩塌瓦解了

拉澤克在任數年，不是沒有模特兒和工作人員為他的無恥行徑發聲，而是這聲量對於拉澤克的權利帝國而言，實在太渺小。對於拉澤克的行為，不止有一位員工舉報過。維密的公關主管 Monica Mitro 告訴記者，在拉澤克離職後，她曾經向 L Brands 的一位前董事會成員投訴過拉澤克對她的性騷擾，沒想到，第二天她就被安排了休假。

維密的公關主管 Monica Mitro 告訴記者，在拉澤克離職後，她曾經向 L Brands 的一位前董事會成員投訴過拉澤克對她的性騷擾，沒想到，第二天她就被安排了休假。(GettyImage)

曾在 L Brands 公關部工作的 Casey Crowe Taylor 也曾經受到沒來由的身材羞辱。2015 年 6 月的一次午餐會上，她正端著盤子拿取餐食，結果被拉澤克攔住，眾目睽睽下指責她：「你太胖了，少吃點，放下你盤子裡的義大利面和麵包。」。Casey Crowe Taylor 身高約 178 釐米，體重約 63 千克，完全是這個身高該有的健康正常身材，在被拉澤克當眾羞辱後，她跑到廁所大哭，第二天就向人力資源部投訴，沒有得到任何處理結果——幾周後她便遞交了辭呈。

後來 Casey 在接受媒體採訪時表示，她對於維密公司從上到下的「物化女性」感到擔憂。「最讓我感到不安的是，這些侮辱行為在公司早已習以為常，而受到辱駡的人多數只是一笑置之，就像是被洗腦一樣。而真正想為女性權益做事情的人，通常都會被忽視打壓，甚至遭到報復。」

曾在 L Brands 公關部工作的 Casey Crowe Taylor 也曾經受到沒來由的身材羞辱。(IG@caseycrowetaylor)

許多員工匿名告訴記者，他們曾多次聽到過韋克斯納發表貶低女性的言論。一名不願透露名字的維密前雇員表示，他曾在去年夏天給人力資源部發了郵件，列舉了十多起關於拉澤克的騷擾指控，包括他對於女性員工的貶低評論和觸摸性騷擾，但結果是石沉大海。

目前，對於模特兒們的聯名信和多家媒體的報導，拉澤克否認了所有指控。他在給《紐約時報》的郵件中寫道：「我感到很驚訝，這些指控充滿著誤解和斷章取義，在我的職業生涯中，一直以與全球頂級的模特和充滿天賦的專業人士們共事為榮，並為我們之間的互相尊重感到驕傲。」

而韋克斯納對此拒絕發表言論，他通過發言人對外稱：公司一直「高度重視」言論治理，並已取得了「重大進展」。如今的維密不再是定義女性魅力的規範，曾經的「完美身體」已經被多元化的聲浪取代。（GettyImage）

而韋克斯納對此拒絕發表言論，他通過發言人對外稱：公司一直「高度重視」言論治理，並已取得了「重大進展」。如今的維密不再是定義女性魅力的規範，曾經的「完美身體」已經被多元化的聲浪取代，模特兒們的勇敢發聲，也讓惡人們必將會受到法律的制裁。即便是渺小的細流，如今也能匯合成怒吼的長河。