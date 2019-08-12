印度女性因姦致死被嘲是自取　社運現場也有「怪責受害者」文化？

「我要獨遊印度。」當你身邊的女生朋友有這樣的計劃，你也會勸她先深思熟慮，或者找個男旅伴同行，因為印度屢屢發生令人發指的強姦案。近年隨着網上越來越多有關印度旅遊的資訊和分享，令不少人更有信心一探這個神秘國度。

在印度裏，新德里、孟買、清奈等大城市，女性漸漸對性暴力、性別議題的關注度日漸上升。從前遭受性暴力，女性因為羞恥感，大部份只會選擇啞忍。但當大眾開始討論這些性別議題時，受害女性得到更多人的支持和理解，她們願意公開自己的經歷，接受媒體訪問，以自身引起大眾對性暴力的關注。這股女性力量的確慢慢地改善印度的性暴力議題，只是那些根深蒂固的荒謬價值觀，還是存在「殘影」......

紀錄片《印度的女兒》講述了引起國際關注的德里輪姦案。（《印度的女兒》封面）

被強姦女性要負最大責任？

發生在2012年的德里輪姦案，是近年引起國際關注的嚴重性暴力案件。一名22歲的實習女醫生Jyoti Singh Pandey，乘搭巴士回家時，被5名男性輪姦，她受到重傷，送到醫院時，腹部只剩下5分1的腸子。之後她一度被送到新加坡治療，只是最後病情惡化，因而去世。這件案件讓不少人深感憤怒，但最讓人心寒的是事情發生後，涉案人對事件的態度。

在印度，女性被強姦還要受盡唾罵？（《印度的女兒》截圖）

她當晚不應該還手，她應該保持沉默，保持沉默的被姦。 德里輪姦案施暴者Mukesh Singh

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英國導演Leslee Udwin為此拍攝了紀錄片《印度的女兒》（India’s Daughters），她訪問了為被告的辯護律師M L Sharma、被告Mukesh Singh等。Mukesh Singh在訪問中直接指出女性被強姦時，不應反抗、不應爭執，只要乖乖順從，就不會招來殺身之禍。他甚至大言不慚地指出「好女孩」的定義是不應晚上9點後在街上流連，不應穿着「錯誤」的衣服等。不僅如此，他的兩位辯護律師也在訪問中表達相似的看法。記錄片在2015年播出，這樣的拍攝方式引起了不同爭議，印度政府甚至要求YouTube屏蔽該影片。先把爭議放在一邊，某些印度男性的價值觀無疑讓人感到噁心，也是對性暴力受害者的二次傷害。

那些在社運現場的性騷擾

把鏡頭拉到香港，又如何？女權的力量在香港強很多，他們比起印度女性可以更自由、毫無拘束地發聲。只是有些人對性別議題、性暴力議題的敏感度和關注度卻不見得很高，甚至存在「Blame the Victim」的情況。最近反對逃犯條例的社會運動中，頻頻出現羞辱女性的言論，甚至疑似「性暴力」事件。隔着熒幕看，你或許覺得嚴重程度遠遠不及印度，但部份網民對事件的態度其實與那些印度男性差無幾。

點擊回看社運現場中「受傷」的女性：

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6月12日的集會中，有女學生被捕，從傳媒片段可見，她被捕時因為在地上被拖行，所以露出內衣。8月4日晚上，天水圍警署被市民包圍，凌晨時分，一名身穿裙子的女生被捕。過程中，下半身走光，露出內褲，根據01港聞的報導，警方拘捕她之後大叫「女警」，才出現一名女警支援，但直至入到警署，該女生還是保持走光狀態。女事主及後在討論區交待情況，憶述在被捕過程中，她曾被指是「肥婆」，重覆要求因自己穿裙子，所以想站起來，卻得不到回應。而在8月11日晚上，北角社區主任仇栩欣被捕，男警員把她按地制服，根據01港聞報導，她大叫﹕「我要女警呀!」，得到的回應卻是「拘捕係唔使女警呀，搜身先要女警呀！」，當時她雙手已綁，加上身旁有數名警員包圍，基本上沒有逃跑的可能性，但男性警員仍然壓着她。

網上也是不時出現羞辱女性的言論。（Facebook截圖）

這些女性被羞辱的情況不只在現場，網上又是另一個「施暴」的場地。6月9日一名女生在遊行之後被捕，被兩名女警抬離現場的場面被拍下。事後，有Facebook群組將該照片改圖，在女生胸部加上兩點，試圖讓人誤會該女生沒有穿着內衣。然而，有不少網民仍覺得以嘲諷女性身體為樂圖片或文章很有趣。不僅如此，有些網民甚至對那些疑似遭受性騷擾的女生冷嘲熱諷，最常見的攻擊是衣着，然後就是樣貌「引不起別人性騷擾」的興趣，大致意思是將罪名都推到受害女性身上。有些人人覺得這樣的身體接觸或言論被放大，根本不能構成性暴力，然而根據《性別歧視條例》第2(5)條和第2(8)條，不受歡迎的身體接觸、有關性的言論或笑話，已經可以構成性騷擾。

女性不應穿着性感，甚至將她們被侵犯時難受感覺扭曲成為歡愉，這些荒謬的言論即使不是社會上的主流，卻確確實實在這個比印度先進百倍的香港存在。