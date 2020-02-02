伊朗女孩Yasaman脫下頭巾被捕或囚16年　犧牲自由為女權不平則鳴

你是否曾經在路上看過許多外地的女性包裹著頭巾，有些人可能來自東南亞國家如印尼或菲律賓，有些則來自中東地區。因延續著宗教和法律的教條，每個地區有著對頭巾使用不同的標準和模式。但撇除宗教自由的部分，無論女性想或不想，在中東許多國家有所謂的「頭紗法」(Veiling laws)，有些地區嚴格規定女性要用頭罩蒙面，而伊朗的頭紗法則是規定女性不遮臉，但一定要戴頭巾。凡是違反者將處以至少兩個月的期刑，和二十英鎊的罰鍰。這樣不公平的法條被套用在所有伊朗的女性身上，於是二十四歲的伊朗女孩 Yasaman Aryani 決定站出來對抗。

德黑蘭是如此的美麗，為何要披著頭紗？我鼓勵所有女孩去除自己頭上的頭紗並沐浴在春天裏。 Yasaman Aryani

2019 的國際婦女節，Yasaman 和她的母親、朋友在伊朗首都德黑蘭，脫下她們的頭巾，在專屬女性的火車車廂內，提著一籃花朵分送給每位女性，並呼喊：「Me without the hijab and you with the hijab!」她擦著大紅唇、一頭秀麗的捲曲短髮，對著鏡頭笑著並說：「國際婦女節快樂！」Yasaman 對女性大眾訴說自己對未來的嚮往，希望未來每位女性都享有自由選擇穿著的權利。

這段影片被放上網路後，被以病毒式的速度散播出去，引起大眾的關注。兩天後，政府當局以違反「頭紗法」將 Yasaman 和其家人逮補，並要求她「悔改」，如果不服從，便會將她和母親判刑十六年，如今她被以「煽動腐敗和淫亂罪」關押在囚禁重刑犯的埃文監獄 (Elvin Prison) 中，而她人生正美好的青春將會在監獄中度過。這樣的判決引發了人權組織的關注，要求連署釋放 Yasaman。

在 2018 年 8 月，Yasaman 就曾經在德黑蘭的一起抗議中，因為幫助一名被警察推倒的婦人，而以「妨礙公共安全罪」判處一年徒刑。不過被提前獲得釋放的她，沒有因為這樣的懲處而停止發言。

在過去幾年當中，大量反對頭紗法的運動在伊朗境內興起，婦女和孩童共同挺身而戰。 Nikita White（國際特赦組織發言人）

在過去幾年當中，伊朗就出現類似反制頭紗法的運動。2017 年曾有婦女爬上公共設施，用棍棒捆著自己的頭巾揮舞著，反對自 1979 年伊朗革命以來，對女性不遮蓋頭髮就會被監禁、鞭刑的處置。近年，婦女和孩童站在公共場所揮舞她們的頭紗，並不遮掩她們的頭髮在大街上行走。許多男性們也加入他們行列，參與了這項運動。他們認為婦女有權利在不被騷擾、威脅、監禁和暴力的情況下，擁有選擇穿著的權利。而維權人士會在具有象徵意義的「白色星期三」（White Wednesdays）穿上白色的衣服，以表對「頭紗法」的抗爭。

維權人士會在具有象徵意義的「白色星期三」（White Wednesdays）穿上白色的衣服，以表對「頭紗法」的抗爭。（FB@White Wednesdays）

我很開心在我人生的第五個十年，可以掀開在頭上束縛我想法、思維和信念的頭巾。如今……我像一隻自由奔放的鳥。 Monireh Arabshahi（Yasaman母親）

這些看似傳統封建的法律規範，彷彿只會在歷史教科書上出現，但類似這樣不平等的法律條款，在當今社會的各個地方還是層出不窮，而性別的議題又尤以中東地區最為明顯。當地年輕女性已經意識到享有人身自由的權利，並起身對抗不公義的對待，破除伊朗的頭紗法雖然距離成功只差臨門一腳，但整個世界對於性別歧視的對待，還有待整個全球社會的共同努力。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】