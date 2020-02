伊朗女孩Yasaman脫下頭巾被捕或囚16年　犧牲自由為女權不平則鳴

你是否曾經在路上看過許多外地的女性包裹著頭巾,有些人可能來自東南亞國家如印尼或菲律賓,有些則來自中東地區。因延續著宗教和法律的教條,每個地區有著對頭巾使用不同的標準和模式。但撇除宗教自由的部分,無論女性想或不想,在中東許多國家有所謂的「頭紗法」(Veiling laws),有些地區嚴格規定女性要用頭罩蒙面,而伊朗的頭紗法則是規定女性不遮臉,但一定要戴頭巾。凡是違反者將處以至少兩個月的期刑,和二十英鎊的罰鍰。這樣不公平的法條被套用在所有伊朗的女性身上,於是二十四歲的伊朗女孩 Yasaman Aryani 決定站出來對抗。

德黑蘭是如此的美麗,為何要披著頭紗?我鼓勵所有女孩去除自己頭上的頭紗並沐浴在春天裏。 Yasaman Aryani

2019 的國際婦女節,Yasaman 和她的母親、朋友在伊朗首都德黑蘭,脫下她們的頭巾,在專屬女性的火車車廂內,提著一籃花朵分送給每位女性,並呼喊:「Me without the hijab and you with the hijab!」她擦著大紅唇、一頭秀麗的捲曲短髮,對著鏡頭笑著並說:「國際婦女節快樂!」Yasaman 對女性大眾訴說自己對未來的嚮往,希望未來每位女性都享有自由選擇穿著的權利。

這段影片被放上網路後,被以病毒式的速度散播出去,引起大眾的關注。兩天後,政府當局以違反「頭紗法」將 Yasaman 和其家人逮補,並要求她「悔改」,如果不服從,便會將她和母親判刑十六年,如今她被以「煽動腐敗和淫亂罪」關押在囚禁重刑犯的埃文監獄 (Elvin Prison) 中,而她人生正美好的青春將會在監獄中度過。這樣的判決引發了人權組織的關注,要求連署釋放 Yasaman。

在 2018 年 8 月,Yasaman 就曾經在德黑蘭的一起抗議中,因為幫助一名被警察推倒的婦人,而以「妨礙公共安全罪」判處一年徒刑。不過被提前獲得釋放的她,沒有因為這樣的懲處而停止發言。

在過去幾年當中,大量反對頭紗法的運動在伊朗境內興起,婦女和孩童共同挺身而戰。 Nikita White(國際特赦組織發言人)

在過去幾年當中,伊朗就出現類似反制頭紗法的運動。2017 年曾有婦女爬上公共設施,用棍棒捆著自己的頭巾揮舞著,反對自 1979 年伊朗革命以來,對女性不遮蓋頭髮就會被監禁、鞭刑的處置。近年,婦女和孩童站在公共場所揮舞她們的頭紗,並不遮掩她們的頭髮在大街上行走。許多男性們也加入他們行列,參與了這項運動。他們認為婦女有權利在不被騷擾、威脅、監禁和暴力的情況下,擁有選擇穿著的權利。而維權人士會在具有象徵意義的「白色星期三」(White Wednesdays)穿上白色的衣服,以表對「頭紗法」的抗爭。

我很開心在我人生的第五個十年,可以掀開在頭上束縛我想法、思維和信念的頭巾。如今……我像一隻自由奔放的鳥。 Monireh Arabshahi(Yasaman母親)

這些看似傳統封建的法律規範,彷彿只會在歷史教科書上出現,但類似這樣不平等的法律條款,在當今社會的各個地方還是層出不窮,而性別的議題又尤以中東地區最為明顯。當地年輕女性已經意識到享有人身自由的權利,並起身對抗不公義的對待,破除伊朗的頭紗法雖然距離成功只差臨門一腳,但整個世界對於性別歧視的對待,還有待整個全球社會的共同努力。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】