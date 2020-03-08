【男士時尚】墨鏡能提升造型的完整度　精選5個名人愛好黑超品牌

說到最能提升男士魅力的單品，除了一套合身的西裝之外，應該就非一副墨鏡莫屬了。尤其到了夏天，在這個艷陽下不管你是穿著正裝、休閒服裝甚至是到海邊穿著海灘褲，只要戴上一副符合你臉型的墨鏡，男士的魅力和帥氣度立刻提升好幾個檔次。以下我們精選了五個許多明星、名人都愛用的頂級墨鏡品牌，讓你配戴出門絕對是眾人焦點。

1.DITA

DITA是一家來自紐約的品牌，，不論是歐美荷里活還是亞洲巨星都配戴過，在《復仇者聯盟3：無限之戰》中鐵甲奇俠所佩戴的墨鏡便是DITA的。他所配戴的是FLIGHT系列第六代FLIGHT.006，這系列設計靈感是源自飛行員標誌性鏡架Aviator，DITA將經典重新塑造，由2007年至今不斷改良，來到FLIGHT.006依舊內外兼備，有着軍事用品的粗獷，又不失貴氣，結合日本醋酸纖維板料鏡圈和鈦金屬鏡架，將Aviator傳統進一步現代化，配合精巧的造工，讓人眼前一亮。

品牌在製作眼鏡時都是選用上乘的材料，而其繁複的製作過程和職人的精細手工，都是令其眼鏡令人珍而重之的地方。一副眼鏡可用上40多件零件打造，而眼鏡製作都是出自日本福井縣工的匠，且需經過320個工序手工組成而成，說其為藝術品並不為過。

+ 4 + 3 + 2

2.LOTOS

德國品牌的LOTOS的名稱源自英文之LOTUS，意即蓮花。在眾多宗教、文化及藝術領域中，蓮花代表新生、美麗、純潔、不朽及永恆，這亦是品牌140年來一直的精神堅持和創作靈魂。LOTOS一直十分注重其產品質量，每副鏡架需要經過一系列繁複的手工製作工序，製作周期至少需要4個月，若是設計複雜的珠寶眼鏡，所需時間更是達到6個月或以上，如此的時間價值實在難以量化。

每一副LOTOS眼鏡都是採用純度最高的18kt (750/1000)實金製成，分別有黃金、玫瑰金及白金，而眼鏡架上均刻有「750」及「18kt」印記及「LOTOS」大師印記。品牌從創立之初一直為顧客提供個性化私人定製服務，為每一位顧客度身打造專屬鏡架，訂製服務囊括鏡腿刻字、鏡框更改、片形更改、鼻托鑲鑽、在鏡架上添加鑽石或寶石、訂製鉑金鏡架等等以滿足不同客戶的需求，並承諾對每一副LOTOS鏡架提供終身保養服務。

+ 2

3.TOM FORD

說到要提升男士魅力，當然不能不提到TOM FORD。Tom Ford在2005年4月創立同名品牌並與意大利眼鏡工坊Marcolin推出眼鏡系列後，這個品牌的墨鏡就成為時尚迷不可或缺的必備配件。在 TOM FORD的墨鏡中，絕對看不到醒目的品牌名稱 ，因為他的商品從來不需要加註名稱，用設計讓人一眼認出，才是TOM FORD最為時尚人士喜愛的低調美學。而品牌墨鏡最經典的設計，就是在鏡腳與鏡框交接處，點綴上「 T字型 」金屬裝飾，創造吸睛的視覺效果。

+ 3 + 2

4.RAY-BAN

相信大家對RAY-BAN這個品牌不陌生，RAY-BAN創於1930年美國，高品質和優雅設計成為了RAY-BAN墨鏡的最大賣點之一。鏡片以玻璃片為主，遮光效果極強，所有鏡片都能夠百分之百地阻隔有害紫外線，同時隔濾紅外線等有害光線。現在使用的偏光膜技術，則使光線對眼睛的損害減輕了許多。鏡架的設計與製造也同樣出色，不論在什麼情況下，都能使人們配戴舒適。

+ 4 + 3 + 2

5.PRADA

在許多人的印象中，PRADA生產服飾或是包款比較多，但其實PRADA的墨鏡也很有名。PRADA墨鏡一向給人一種獨特的品味感，原裝義大利制的整體感，與市場上的大眾品牌明顯的區隔，PRADA的獨特時尚、流行感是許多明星裝扮自己的標準配備。 PRADA亮眼的表現主要歸功於設計與現代人生活形態水乳相融，不僅在材料、顏色與款式工夫，設計背後的生活哲學正巧契合現代人追求切身實用與流行美觀的雙重心態，在機能與美學之間取得完美平衡，不但是時尚潮流的展現，更是現代美學的極致。

+ 2

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：明星都愛用卻不說的五個頂級墨鏡品牌推薦】