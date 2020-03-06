【男士時尚】英倫紳士風帶著幾分帥氣典雅　5個秘訣為西裝點綴

相信有不少男性，都想要走走看，較為優雅的英倫風格，但卻常常感嘆搭配好難。到底什麼是西裝中的英式風格呢？其實只要掌握幾個重點，像穿得像歐洲優雅的明星，英倫風十足的造型可是一點都不難。

▼▼▼按圖放大，看五個英倫紳士穿西裝的秘訣，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1.什麼是英式剪裁

英式西裝的厲害之處就是可以讓身體看起來更加修長，簡單來說，傳統英式西裝外套有薄薄的墊肩，甚至沒有墊肩，加上窄版領子、收腰、翻口袋，以及便於騎馬的背部左右開衩剪裁，如果符合上面幾點，就是英式西裝版型！但是必須說，市面上的西裝其實不太可能可以找到完全符合適合你的英式的款式，要走英倫風，量身訂製可是必須的。

2.雙排扣外套怎麼穿

可能是近年受英劇的影響，大家開始非常瘋雙排扣的西裝，但是英式紳士風格其實很強調男性的倒三角曲線，穿雙排扣外套時，如果想穿得更現代一點的話，可以選擇短版合身的剪裁，避免誇張墊肩。

3.紳士必備三件式西裝

外套、長褲加上背心，是所謂的三件式西裝，最適合在正式場合中出現。背心的存在有哪些好處呢？在脫下西裝外套的那一刻，一件背心可遮三醜，醜一為沒紮好跑掉的襯衫；醜二是不合身的襯衫；醜三是打開外套鈕扣時，顯得太過Casual。扮演如此重要角色的背心，請務必改成合身尺寸，以免背心本身就是一大敗筆。

三件式西裝的穿法很簡單，背心除了最下面的一顆鈕釦，其餘全部扣上，再扣第一顆外套鈕扣，立即完成正式但又不死板的造型。如果想營造率性感，可以參考採購總監Justin O’Shea，打開襯衫前兩顆鈕釦，性感又正式也是個不錯選擇。倘若你認為三件式太無聊，可以換件西裝外套，或者把背心換成別的花色，從變化色彩、圖騰來增添層次感。

外套、長褲加上背心，是所謂的三件式西裝，最適合在正式場合中出現。（IG@thombrowneny）

4.條紋西裝

源於英國的條紋西裝，非常受到精英階級男性們的歡迎。條紋設計起源之說分為兩派，一派是銀行的制服，另一派則認為是划船運動的正裝，無論哪派說詞，條紋設計流行到美國後，徹底蒙上了華爾街銀行家和幫派份子的形象。最常看到細條紋西裝，配上白襯衫和粗斜條紋領帶，走標準Kingsman路線，想把條紋襯衫穿得更現代。

5.牛津鞋

大家是否還記得金牌特務裡的暗號Oxford Not Brogues （牛津鞋，不是雕花鞋）？事實上，現代的牛津鞋常有雕花款式，也許是搭配電影的時空背景，將牛津鞋認定為沒有任何雕花裝飾。究竟什麼是牛津鞋呢？

正港的牛津鞋，有著Closed lacing封閉式鞋襟，當鞋帶繫緊時看不到鞋舌，也無法調整間距。至於和牛津鞋相似度80%的德比鞋Derby shoes，有著Open lacing開放式鞋襟，鞋舌和鞋面屬同一塊皮革，再由兩片鞋翼固定，以方便調整間距，懂了原理，其實兩者一下就能分辨出來。直到今天，牛津鞋仍是正式場合的首選；穿起來比較舒適的德比鞋，則適合休閒活動時穿。而因應農人工作需求，衍伸出透氣排水的打洞設計——Broguing雕花裝飾，現在已經大量運用在各種紳士鞋款了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：英倫紳士怎麼穿？五大秘訣你一定要學會】