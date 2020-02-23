【OFFERMANN】紳士推崇的德國工藝　入手一個有品味的百年公事包

用上月剛到手的BONUS買個新袋似乎是個不錯的選擇，既然要買就要挑耐用又好搭配的款式，來自德國的百年品牌OFFERMANN，簡練又獨具品味，滿足挑剔男人的口味。 文：Lena（GQ Taiwan）

來自德國的百年品牌OFFERMANN（Facebook@OFFERMANN）

百年品牌的製包工藝是深蘊內涵的，尤其是1842年在德國創立的OFFERMANN，一直以來是歐洲都會上班族的首選，他們相較亞洲人更重視質感用料，同時會希望隨身包款的風格不過於張揚，可是又能率真地保有自我個性。

OFFERMANN迷人之處在於品牌超過百年依舊擇善固執，一路嚴選最高等級的皮革、五金及加工製作技術，在設計美感上致力推陳出新，研發改革出更多符合當代男人的生活、職場需求，也因此，有許多人是特地選擇OFFERMANN作為公事包，拿出手得體出眾且不失禮，能夠作為紳士表率。

都會雅痞最愛 Hannover系列

這系列問世本是為符合男人穿西裝、正式衣著的搭配，因而在整體的視覺設計上承襲簡單、實用之道，如其名漢諾威般是象徵工業之都，重視務實性能，彰顯出沈穩、謹慎的領袖氣質。

包款的折疊處的皮革為水波狀壓紋，再搭配大面積平紋皮革，輕鬆創造出視覺層次感，這種強烈對比能讓外觀上呈現趣味性，進而擺脫公事包死板的印象，另外也有附上背帶，讓男人可以隨著商務洽公、出差旅行的不同生活步調去調整使用方式，手提、肩背一秒切換，非常方便，人生中的風尚新旅程，每步都走得瀟灑愜意。

+ 4 + 3 + 2

商旅菁英必備款 Frankfurt系列

如果是經常性的出差洽公的商務菁英，那這系列能滿足經常飛行的型男上班族的需求，完美提升整體耐用性，又搭配服裝，可以在正裝、便服間搭配得宜，無需再多攜帶不同的包款在行李箱裡，徹底減輕隨身負擔，自在氣度隨行。

編織系列所採用皮革是以植物萃取物鞣製而成，嚴選頂級半植鞣皮編織成繁複皮面，精緻立體的格纹很引人注目，靠近時有著特殊植物淡馨香，能為形象大加分。主皮革採用蠟感的半植鞣皮，強韌性夠。容易烙印的特性讓皮革在蠟下有深淺雙色層次美感，因具吸附油脂和水分的特性，這種植鞣皮面會隨著使用時間更亮，整體格調遞增，也等同於為質感生活留下獨具價值的紀念印記，也能被喻為是獨一無二的品味收藏。

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今年秋冬的主打款 觸動系列

把德國特色的「經典」與現代「科技」智能型做出高規格的整合，特別開發RFID BLOCK，在內裡使用加入金屬材質的防盜布料，避免資料竊取。在面料跟五金也都增加迷人的亮點，藏青藍、沉穩咖、闇黑色系賦予多元的選擇，整體來說更顯得精彩可期，可當作犒賞自己辛勞一年的禮物。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：買包就要挑百年品牌 德國皮件精品品牌OFFERMANN】