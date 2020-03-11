Yeezy Foam Runner即將開售　無鞋帶一體成型似手機殼多過鞋？

這雙大家記憶中相當熟悉、不管看幾遍都覺得非常獵奇的 Yeezy 即將在春夏之際正式開售， 名稱為「Yeezy Foam Runner」的全新鞋款你可以嗎？

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這雙其實早已於去年諜報網站、Yeezy 系列型錄中的男女模特兒腳上曝光，甚至連肯爺自己也都曾經上腳過。該鞋採用「藻類」物料製造，在美國亞特蘭大本地製作，這雙 Yeezy Foam Runner 完全沒有鞋帶，而且一體成型的設計讓人印象深刻。

有些鞋迷覺得這雙 Yeezy Foam Runner 拿在手上的樣貌實在太獵奇，有人覺得像外星人、更有人認為頗像手機保護殼⋯不過話說回來，這雙鞋確實讓 Yeezy 系列來到一個全新階段，而且定價相對低廉許多。

肯爺與他的設計團隊都希望未來能夠以「環保製鞋」為目標，因此特別自行研發生產物料，減少不必要資源消耗，並且改革舊有鞋子生產型態，沒想到肯爺不僅會賣鞋，想法更是走得非常遠啊！

Yeezy Foam Runner 初步釋出白色配色版本，外型的部分有點像「外星生物」，目前計畫將於 2020 年春夏正式開售，建議售價是 75 美金，這雙可能讓人產生密集恐懼症的鞋子買單嗎？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】