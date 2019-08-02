【Kanye West】從Rapper、Yeezy、Kim老公　伸展到下任美國總統？

以 1.5 億美金的年收入名列今年的福布斯名人富豪榜第三位，Kanye West是成功的歌手，更組建了他人難以企及的球鞋帝國，Kanye West是如今地球上最有話題的人物之一。 他不僅是因為他的社交名媛妻子Kim Kardashian帶來的人氣，從說唱歌手到賣鞋商人，他一手締造的 Yeezy 時尚帝國更是讓人望塵莫及。

最近，Kanye 以稅前 1.5 億美金的年收入，名列今年的福布斯名人富豪榜第三名（前兩位分別是 Taylor Swift 和 Kylie Jenner），同時也是男性名人和說唱歌手中收入最高的人——但在三年前，他還對外宣稱自己負債 5300 萬美元。

Kanye受邀登上了福布斯雜誌 8 月刊雜誌封面，依舊穿著他標誌性的黑色連帽衛衣，今年也正好是Yeezy系列鞋款誕生的 10 周年，意義非凡。

從說唱歌手到「球鞋之王」，Kanye West 如何改變了世界？

跳Breakdance換羊肉串的小男孩成了世界知名的說唱歌手。Kanye West 出生於美國亞特蘭大一個中產家庭，父母在他 3 歲時就早早離婚，他一直跟隨著媽媽 Donda West 生活。

1987 年，Donda West 被芝加哥大學派往南京大學參加交流項目，在南京大學外國語學院擔任一年的客座教授。10 歲的 Kanye 也隨母親前往中國，並在南京夫子廟小學上了一年學。那段時間裡，Kanye 每天和媽媽騎著自行車上學，在課堂上學會了一點中文，用自己的霹靂舞才能和中國小朋友換羊肉串吃，還因為上課是否可以戴手套的小問題和老師發生衝突，要見家長。

在 Donda West 的回憶錄《Raising Kanye》中，她提到 Kanye 很多年前就對她說：「在中國的這一年裡，讓我從五年級就感受到了自己要做一個明星——人們會一直來關注你，盯著你，不管你是否願意。」Kanye West 後來真的成了一個明星。

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從小Kanye就顯示出他在音樂上的非凡才能，從芝加哥大學退學後，他正式走上了音樂製作人的道路，先後為 Jay-Z 等說唱歌手製作唱片。

2004 年 2 月，Kanye發佈了自己的首張錄音室專輯《The College Dropout》，這張專輯的超高人氣（發行第一周就賣出 44 萬張，如今銷量近 300 萬張）讓 Kanye 在那一年橫掃全美各大音樂榜單，並獲得 第 47 屆格萊美最佳說唱專輯獎，其中的歌曲《Jesus Walks》獲得最佳說唱歌曲獎。

如今，Kanye 被認為是 21 世紀美國最具統治力的說唱歌手之一，在 2005-2013 年間，他收穫了20餘座格萊美金唱機，靠一己之力開創了說唱音樂的新格局。於2008 年發行的專輯《808's & Heartbreak》更是被認為是流行音樂歷史上具有劃時代意義的唱片。美國唱片業協會曾經統計過，單靠做歌手這些年的收益，Kanye 已經有至少 5 億美元的身家。

Nike Air Yeezy 2 "Red October" （GettyImages）

「Yeezy 就是鞋子中的林寶堅尼。」

讓 Kanye逐漸從說唱歌手「Think out of the box」的，是他從 2009 年正式開始的球鞋設計師事業。

早在 2005 年，Kanye就開始與 Nike、Reebok 等品牌合作，推出自己的個人別注版波鞋，因為這些鞋子都未公開發售過，球鞋愛好者們只聞其名不得其形，Kanye在 sneaker 圈的高逼格形象因此開始樹立。

Kanye 在學生時代就喜歡在書本上畫出各種自己假想中的鞋子草圖，Nike Air Jordan 1 是他那時最愛的鞋款。媽媽 Donda West 曾經帶他去看過日本電影《阿基拉》，他牢牢記住了裡面前衛的配色；爸爸帶他去看車展，在那裡他對各種林寶堅尼跑車十分癡迷，以至於如今他在問到對於 Yeezy 鞋的形容時，他也會說：

Yeezy 是鞋子中的林寶堅尼。

2008 年格萊美頒獎禮上，Kanye 穿著自己與 Nike 合作的第一款公開發售的「Nike Air Yeezy」亮相舞臺（GettyImages）

2008 年格萊美頒獎禮上，Kanye 穿著自己與 Nike 合作的第一款公開發售的「Nike Air Yeezy」亮相舞臺，這次劃時代的亮相算是正式拉開了 Yeezy 帝國的大幕，2009 年 4 月 到 6 月，Nike 陸續發售了這雙鞋三個配色的市售版本，每雙都炒到了天價。

Yeezy 的品牌名來自於 Jay-Z 在 2003 年給 Kanye 起的外號「Kanyeezy」的縮寫。

2014 年，Kanye 因為版稅問題和 Nike 分道揚鑣，同是球鞋巨頭的 adidas 向他拋出了橄欖枝，Kanye 在經紀人Scooter Braun 的幫助下，於 2013 年和 Kanye 簽下了史無前例的大合約：15% 的版稅收入外加行銷費用。相比之下，當年 Michael Jordan 從 Air Jordan 系列中獲得的版稅收入僅有約 5%。從誕生至今，幾乎每年的最貴運動鞋排行榜中都有 Yeezy 的身影。2015年，Kanye 還在紐約時裝周推出了服裝系列 Yeezy Season 1，宣佈正式進軍時裝界。

2016 年，Yeezy 發佈了在時尚圈具有現象級意義的 Yeezy Boost 系列鞋款，包括 750、350、和（最終沒被炒起來的）950 三個型號，其中我們熟悉的Yeezy即是其中的 Yeezy Boost 350 V2。

福布斯的採訪影片中，Kanye 曬出了近千雙未市售的 Yeezy樣品，還在採訪中透露：Yeezy 2019 年的銷售額有望達到 15 億美元。（instagram@kanyew.est）

Kanye 十分崇拜Steven Jobs，在他看來，全球賣得最火的 Yeezy Boost 350 就是 iPod 的球鞋版：有無數種配色，但又萬變不離其宗，他對自己的行銷預判十分自信。每次有新鞋，Kanye 都會主動上腳被狗仔拍到，然後給家裡人一人發一雙，送圈中好友免費穿，各路明星紛紛上腳，活廣告的節奏就帶起來了。Yeezy Season 1 剛出的時候，他還給時任總統的奧巴馬送過一雙 750 和一雙 350。

從誕生至今，Yeezy 最拿手的套路就是饑餓行銷+明星帶貨。雖然 Kanye 聲稱「要讓每個人都穿上 Yeezy」，但假貨依然十分猖獗，並且成了鞋販子最愛的品牌之一。福布斯的採訪影片中，Kanye 曬出了近千雙未市售的 Yeezy樣品，還在採訪中透露：Yeezy 2019 年的銷售額有望達到 15 億美元。

「讓每個人都穿上 Yeezy」的口號，應該不會再白喊了吧。

他創建了潮流界的「軍校」

早在成立 Yeezy Season 1 前，Kanye West 曾經短暫經營過自己的品牌 Pastelle（壽命僅維持了短短五年）。如今 Kanye 不僅將自己的 Yeezy 帝國經營得有聲有色，他的創意團隊「DONDA」裡曾經一手帶起來的徒弟們，如今也都活躍在時尚圈中。

最著名的一位徒弟要數 Virgil Abloh，時尚品牌 Off-White™ 的創辦人，如今 Louis Vuitton 的男裝總監，他曾經是 Yeezy 的時裝顧問及創意總監。還有創辦了 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、正與 Nike 打得火熱的 Matthew Williams，還有自成一派的 Heron Preston。

2014 年，Kanye West 和Kim Kardashian在義大利和巴黎舉辦了盛大的世紀婚禮，婚後兩人有了 4 個孩子（instagram@kimkardashian）

Kanye 和社交名媛Kim Kardashian的婚姻，更是被粉絲們津津樂道。

2014 年，Kanye West 和Kim Kardashian在義大利和巴黎舉辦了盛大的世紀婚禮，婚後兩人有了 4 個孩子，不久前在美國版《Vogue》對Kim Kardashian的「73個問題」訪談中，Kanye 在家裡陪著孩子們玩耍，簡直是模範父親的形象。這個訪談中，主持人問Kim去年收到的聖誕禮物是什麼，她說收到一個盒子，打開裡面是米奇老鼠、adidas的襪子和蘋果耳機。原本她以為，emmm......那就這樣吧。結果 Kanye 告訴她，他為Kim買下了這些公司的一些股份......

在各種訪談節目裡說起妻子Kim，Kanye 的臉上都會忍不住露出微笑。今年 Met Gala 紅毯上，Kanye West 只穿了一件 43 美金的 Dickies 的外套就跟著Kim走上了紅毯，被記者們戲稱：看起來就像是Kim Kardashian的保鏢。隨後更是被網友們起底出了一身行頭（包括鞋）的價格：總共不超過 134 美元。

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而之後Kim Kardashian接受採訪時卻一臉嬌羞：

我第一次走上 Met Gala 紅毯時，其實只是 Kanye 的 Plus One（嘉賓可以帶一位上場），我並沒有收到正式的邀請。

而距離 Met Gala 紅毯還有兩天的時候，他對我說，「今年我就是你的 Plus One，你是封面女郎，我陪你去。我就靜靜地在背景裡，陪著你，讓你盡情閃耀。」

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讓網友們直呼「好閃！」。

2018 年，Kanye 宣佈將參加 2024 年美國總統的競選——如今他依然 100% 持有 Yeezy 的股份，是真正意義上的億萬富翁。如今 Yeezy 已經成為世界上最知名的球鞋品牌之一，而在全球年輕人的眼中，Kanye West 是與 Micheal Jordan 齊名的球鞋英雄。

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