【Kanye West】從Rapper、Yeezy、Kim老公　伸展到下任美國總統？

以 1.5 億美金的年收入名列今年的福布斯名人富豪榜第三位,Kanye West是成功的歌手,更組建了他人難以企及的球鞋帝國,Kanye West是如今地球上最有話題的人物之一。 他不僅是因為他的社交名媛妻子Kim Kardashian帶來的人氣,從說唱歌手到賣鞋商人,他一手締造的 Yeezy 時尚帝國更是讓人望塵莫及。

最近,Kanye 以稅前 1.5 億美金的年收入,名列今年的福布斯名人富豪榜第三名(前兩位分別是 Taylor Swift 和 Kylie Jenner),同時也是男性名人和說唱歌手中收入最高的人——但在三年前,他還對外宣稱自己負債 5300 萬美元。

Kanye受邀登上了福布斯雜誌 8 月刊雜誌封面,依舊穿著他標誌性的黑色連帽衛衣,今年也正好是Yeezy系列鞋款誕生的 10 周年,意義非凡。

從說唱歌手到「球鞋之王」,Kanye West 如何改變了世界?

跳Breakdance換羊肉串的小男孩成了世界知名的說唱歌手。Kanye West 出生於美國亞特蘭大一個中產家庭,父母在他 3 歲時就早早離婚,他一直跟隨著媽媽 Donda West 生活。

1987 年,Donda West 被芝加哥大學派往南京大學參加交流項目,在南京大學外國語學院擔任一年的客座教授。10 歲的 Kanye 也隨母親前往中國,並在南京夫子廟小學上了一年學。那段時間裡,Kanye 每天和媽媽騎著自行車上學,在課堂上學會了一點中文,用自己的霹靂舞才能和中國小朋友換羊肉串吃,還因為上課是否可以戴手套的小問題和老師發生衝突,要見家長。

在 Donda West 的回憶錄《Raising Kanye》中,她提到 Kanye 很多年前就對她說:「在中國的這一年裡,讓我從五年級就感受到了自己要做一個明星——人們會一直來關注你,盯著你,不管你是否願意。」Kanye West 後來真的成了一個明星。

+ 3 + 2

從小Kanye就顯示出他在音樂上的非凡才能,從芝加哥大學退學後,他正式走上了音樂製作人的道路,先後為 Jay-Z 等說唱歌手製作唱片。

2004 年 2 月,Kanye發佈了自己的首張錄音室專輯《The College Dropout》,這張專輯的超高人氣(發行第一周就賣出 44 萬張,如今銷量近 300 萬張)讓 Kanye 在那一年橫掃全美各大音樂榜單,並獲得 第 47 屆格萊美最佳說唱專輯獎,其中的歌曲《Jesus Walks》獲得最佳說唱歌曲獎。

如今,Kanye 被認為是 21 世紀美國最具統治力的說唱歌手之一,在 2005-2013 年間,他收穫了20餘座格萊美金唱機,靠一己之力開創了說唱音樂的新格局。於2008 年發行的專輯《808's & Heartbreak》更是被認為是流行音樂歷史上具有劃時代意義的唱片。美國唱片業協會曾經統計過,單靠做歌手這些年的收益,Kanye 已經有至少 5 億美元的身家。

Nike Air Yeezy 2 "Red October" (GettyImages)

「Yeezy 就是鞋子中的林寶堅尼。」

讓 Kanye逐漸從說唱歌手「Think out of the box」的,是他從 2009 年正式開始的球鞋設計師事業。

早在 2005 年,Kanye就開始與 Nike、Reebok 等品牌合作,推出自己的個人別注版波鞋,因為這些鞋子都未公開發售過,球鞋愛好者們只聞其名不得其形,Kanye在 sneaker 圈的高逼格形象因此開始樹立。

Kanye 在學生時代就喜歡在書本上畫出各種自己假想中的鞋子草圖,Nike Air Jordan 1 是他那時最愛的鞋款。媽媽 Donda West 曾經帶他去看過日本電影《阿基拉》,他牢牢記住了裡面前衛的配色;爸爸帶他去看車展,在那裡他對各種林寶堅尼跑車十分癡迷,以至於如今他在問到對於 Yeezy 鞋的形容時,他也會說:

Yeezy 是鞋子中的林寶堅尼。

2008 年格萊美頒獎禮上,Kanye 穿著自己與 Nike 合作的第一款公開發售的「Nike Air Yeezy」亮相舞臺(GettyImages)

2008 年格萊美頒獎禮上,Kanye 穿著自己與 Nike 合作的第一款公開發售的「Nike Air Yeezy」亮相舞臺,這次劃時代的亮相算是正式拉開了 Yeezy 帝國的大幕,2009 年 4 月 到 6 月,Nike 陸續發售了這雙鞋三個配色的市售版本,每雙都炒到了天價。

Yeezy 的品牌名來自於 Jay-Z 在 2003 年給 Kanye 起的外號「Kanyeezy」的縮寫。

2014 年,Kanye 因為版稅問題和 Nike 分道揚鑣,同是球鞋巨頭的 adidas 向他拋出了橄欖枝,Kanye 在經紀人Scooter Braun 的幫助下,於 2013 年和 Kanye 簽下了史無前例的大合約:15% 的版稅收入外加行銷費用。相比之下,當年 Michael Jordan 從 Air Jordan 系列中獲得的版稅收入僅有約 5%。從誕生至今,幾乎每年的最貴運動鞋排行榜中都有 Yeezy 的身影。2015年,Kanye 還在紐約時裝周推出了服裝系列 Yeezy Season 1,宣佈正式進軍時裝界。

2016 年,Yeezy 發佈了在時尚圈具有現象級意義的 Yeezy Boost 系列鞋款,包括 750、350、和(最終沒被炒起來的)950 三個型號,其中我們熟悉的Yeezy即是其中的 Yeezy Boost 350 V2。

福布斯的採訪影片中,Kanye 曬出了近千雙未市售的 Yeezy樣品,還在採訪中透露:Yeezy 2019 年的銷售額有望達到 15 億美元。(instagram@kanyew.est)

Kanye 十分崇拜Steven Jobs,在他看來,全球賣得最火的 Yeezy Boost 350 就是 iPod 的球鞋版:有無數種配色,但又萬變不離其宗,他對自己的行銷預判十分自信。每次有新鞋,Kanye 都會主動上腳被狗仔拍到,然後給家裡人一人發一雙,送圈中好友免費穿,各路明星紛紛上腳,活廣告的節奏就帶起來了。Yeezy Season 1 剛出的時候,他還給時任總統的奧巴馬送過一雙 750 和一雙 350。

從誕生至今,Yeezy 最拿手的套路就是饑餓行銷+明星帶貨。雖然 Kanye 聲稱「要讓每個人都穿上 Yeezy」,但假貨依然十分猖獗,並且成了鞋販子最愛的品牌之一。福布斯的採訪影片中,Kanye 曬出了近千雙未市售的 Yeezy樣品,還在採訪中透露:Yeezy 2019 年的銷售額有望達到 15 億美元。

「讓每個人都穿上 Yeezy」的口號,應該不會再白喊了吧。

他創建了潮流界的「軍校」

早在成立 Yeezy Season 1 前,Kanye West 曾經短暫經營過自己的品牌 Pastelle(壽命僅維持了短短五年)。如今 Kanye 不僅將自己的 Yeezy 帝國經營得有聲有色,他的創意團隊「DONDA」裡曾經一手帶起來的徒弟們,如今也都活躍在時尚圈中。

最著名的一位徒弟要數 Virgil Abloh,時尚品牌 Off-White™ 的創辦人,如今 Louis Vuitton 的男裝總監,他曾經是 Yeezy 的時裝顧問及創意總監。還有創辦了 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、正與 Nike 打得火熱的 Matthew Williams,還有自成一派的 Heron Preston。

2014 年,Kanye West 和Kim Kardashian在義大利和巴黎舉辦了盛大的世紀婚禮,婚後兩人有了 4 個孩子(instagram@kimkardashian)

Kanye 和社交名媛Kim Kardashian的婚姻,更是被粉絲們津津樂道。

2014 年,Kanye West 和Kim Kardashian在義大利和巴黎舉辦了盛大的世紀婚禮,婚後兩人有了 4 個孩子,不久前在美國版《Vogue》對Kim Kardashian的「73個問題」訪談中,Kanye 在家裡陪著孩子們玩耍,簡直是模範父親的形象。這個訪談中,主持人問Kim去年收到的聖誕禮物是什麼,她說收到一個盒子,打開裡面是米奇老鼠、adidas的襪子和蘋果耳機。原本她以為,emmm......那就這樣吧。結果 Kanye 告訴她,他為Kim買下了這些公司的一些股份......

在各種訪談節目裡說起妻子Kim,Kanye 的臉上都會忍不住露出微笑。今年 Met Gala 紅毯上,Kanye West 只穿了一件 43 美金的 Dickies 的外套就跟著Kim走上了紅毯,被記者們戲稱:看起來就像是Kim Kardashian的保鏢。隨後更是被網友們起底出了一身行頭(包括鞋)的價格:總共不超過 134 美元。

+ 4 + 3 + 2

而之後Kim Kardashian接受採訪時卻一臉嬌羞:

我第一次走上 Met Gala 紅毯時,其實只是 Kanye 的 Plus One(嘉賓可以帶一位上場),我並沒有收到正式的邀請。

而距離 Met Gala 紅毯還有兩天的時候,他對我說,「今年我就是你的 Plus One,你是封面女郎,我陪你去。我就靜靜地在背景裡,陪著你,讓你盡情閃耀。」

+ 8 + 7 + 6

讓網友們直呼「好閃!」。

2018 年,Kanye 宣佈將參加 2024 年美國總統的競選——如今他依然 100% 持有 Yeezy 的股份,是真正意義上的億萬富翁。如今 Yeezy 已經成為世界上最知名的球鞋品牌之一,而在全球年輕人的眼中,Kanye West 是與 Micheal Jordan 齊名的球鞋英雄。

【本文獲「外灘TheBund」授權轉載,微信公眾號:the-Bund】