【李寧牌】Li-Ning再現紐約時裝周　波鞋就是Nike、Yeezy混合體？

近年，中國有不少新晉設計師掘起，被譽為時尚界最高學府的Central Saint Martins也有不少中國人的身影。 同一時間，有不少中國品牌在各個時裝周上亮相，李寧牌就是其中之一。早前品牌再次踏上紐約時裝周的天橋，在紐約時裝周展示品牌2019年秋冬季系列。 不過細看波鞋設計，為何感覺似曾相識？

李寧2019年秋冬時裝秀。（網上圖片）

品牌2019年秋冬季系列走街頭與戶外這兩大風格，有大logo元素以及寬鬆的剪裁，令人不其然想起了Martine Rose、Digawel等不同品牌。不過，系列最引人注目的相信是這季的波鞋，因為不少都有種似曾相識的感覺。波鞋的設計科技感十足，十分前衛，但卻與不少大品牌的波鞋十分相似，有「左抄抄、右抄抄」玩大合體之嫌。

李寧2019年秋冬系列波鞋，近似Nike ACG設計。（lining.official）

紅、黃、藍、綠拼色的波鞋就像Yeezy與Reebok Pump Fury的合體版。鞋底與Yeezy設計極為相似，而鞋頭以及上面的潑墨效果似乎與Pump Fury「Splatter」有異曲同工之妙。

李寧2019年秋冬系列波鞋，那三間是「重點」。（lining.official）

至於那三條間，跟Adidas標誌性的「三間」幾乎一樣，只是短了一些，而又有不少鞋型與Mizuno頗為相似，真的可說是「集百家之大成」……

其實李寧牌以往亦曾被指抄襲，品牌在數月前推出的「空襲5」波鞋被指與Adidas Originasl的BYW十分相似，令人不得不擔憂設計版權問題。

驟眼看來，這款不就是Yeezy 500的變種嗎？（li-ning.official）

+ 3 + 2

版權問題在中國一向備受爭議，外界對於中國的印象是一個不重視知識產權的國家。中國國內的冒牌多不勝數，福建莆田更最大的假波鞋生產地。北上一趙，不難發現不少人腳上穿的都是冒牌鞋，冒牌的方式更是千奇百趣。不過，若要數假波鞋中的佼佼者，就非新百倫與中國喬丹莫屬。明明是冒牌，卻打著正牌旗號，分店甚至開遍中國不同地區。

新百倫與New Balance；中國喬丹與Air Jordan多年來都因版權問題多次對簿公堂。而在去年三月，中國喬丹更控告Air Jordan侵權，並要求道歉及賠償30萬人民幣，當時亦有部分中國網民指品牌無恥。其實自2002年起，NIKE曾前後十次向中國商標局和商標評審委員會控訴中國喬丹侵權，甚至連Michael Jordan亦曾於2012年親身提告中國喬丹，不過均未能成功。當中皆因中國採取「申請先決」（first to file）商標法，所以即使是冒牌，若能搶先在正牌前註冊，便能順利成章地在中國國內成為「正牌」。

現時，在中國國內最需要的不是出色的設計師、破格的設計，而是對於知識版權的尊重。