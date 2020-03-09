【GU】首位虛擬模特兒設定為身高158cm　不完美迷你身型只為……

不少學者早已預言，當人類進入電子年代後，多個行業將會被AI淘汰。 沒想到繼餐飲業及服務業步入電子化後，如今就連極高門檻的模特兒都被AI「搶飯碗」。 最近廣受日本及香港年輕人歡迎的品牌GU，就宣布迎來品牌首位虛擬模特兒，真實程度堪比真人！

GU宣布迎來首位虛擬模特兒，真實程度堪比真人！（GU）

作為時下日本及香港深受歡迎的日牌，GU過去大多與擁有九頭身的英日混血模特兒中條彩未合作，藉著中條彩未美麗的臉蛋及凹凸有致的身型，完美展示GU那些價格親民卻剪裁參差的快時裝，從而吸引一眾女士幻想自己能夠憑藉穿上GU成為中條彩未此等美女。

點閱欣賞中條彩未的美麗：

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與中條彩未合作逾四年之後，GU最近迎來品牌最新一位虛擬模特兒Yu，在最新面世的廣告中，與中條彩未及演員水川麻美同場較量。

虛擬模特兒Yu被設定為一位年值20歲的大學生，短髮，身高僅得158cm。Yu的設定取自200名隨機抽出的日本女子身型平均值，因此大多數日本女子都能從Yu身上看見自己的身影。GU之所以沒有創造出一個擁有完美身型的虛擬模特兒，是藉此道出任何身型的女子，亦能在GU中找到適合自己的服飾。

GU首位虛擬模特兒Yu：

由即日開始，大家便會在不同的GU門市內看見Yu的身影。未知GU，以及母公司Uniqlo未來會否進一步擴大採用虛擬模特兒，甚至完全取代真人模特兒？大家比較欣賞採用虛擬模特兒，抑或是有血有肉的真人模特兒呢？