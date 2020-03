【性別平權】TIME回顧年度女性　夢露、戴妃外還有哪些獲得肯定？

適逢一年一度的婦女節,權威性雜誌《TIME》特別籌辦了〈100 WOMEN OF THE YEAR〉活動,嚴選過去一世紀為世界帶來深遠影響的100大女性,重新肯定她們的努力。

多個在不同領域大放光彩的女性亦榜上有名,包括歌手麥當娜。(《TIME》)

要成為權威性雜誌《TIME》的封面人物絕不容易,往往需要在政治或文化領域上具有深遠的影響力。但過去因為社會結構及性別框架的原故,女性要走入社會並不容易,因此過去一世紀大多由在職場上獨佔鰲頭的男性當上《TIME》的封面人物。

然而,這並不代表過去一百年沒有女性交出優越的表現。適逢一年一度的婦女節,本年《TIME》重新回顧過去,並特別籌辦了〈100 WOMEN OF THE YEAR〉活動,選出100位年度出色女性,重新肯定女性的能力。

對《TIME》有粗略認識的朋友,應該都知道雜誌每年都會選出一位年度人物(Person of the Year)。而其實早在1999年前,《TIME》每年只會挑選年度男性(Man of the Year),女性連入圍的資格都沒有。

即使年度男性一獎於1999年改變成年度人物,但過去能當上《TIME》封面人物的女性仍只得11人,其餘的均為男性,證明許多女性的貢獻仍被社會輕視。

為了重新肯定那些在不平等結構下仍能獨當一面的女性,《TIME》今年特別多加製作89個封面,每個封面人物均由《TIME》編採部提名及投票選出,結果成功在600個提名當中選出過去一世紀的100大女性。

今次《TIME》與Yulia Brodskaya合作,創作出多個美侖美奐的封面。(《TIME》)

多位知名的女性如作家Virginia Woolf、威爾士親王的妻子Wallis Simpson、藝術家Frida Kahlo、哲學家西蒙波娃、英女皇、影星瑪麗蓮夢露、歌手Madonna、戴安娜王妃等亦有上榜。當然少不了一眾政壇女強人如戴卓爾夫人、中華民國第一夫人宋美齡、美國的第一夫人Jacqueline Kennedy、菲律賓第11任總統Corazon Aquino、昂山素姬等。而一眾女權革命先驅如Gloria Steinem、Jane Roe等。

1920-1989年的年代女性:

+ 66 + 65 + 64

經一眾先驅的奮鬥下,女性的能力終獲肯定,社經地位逐步提高。多位女性在各個領域發光發亮,因此近三十年上榜的女性,活躍的領域亦愈趨「多元化」。而2018年的年度女性由來自菲律賓、現在《The Guardians》任職的Maria Ressa奪得,是近十年內唯一上榜的亞洲女性,實力非可凡可。

近三十年的年代女性:

+ 26 + 25 + 24

《TIME》總編Nancy Gibbs指出,是次〈100 WOMEN OF THE YEAR〉活動希望引發大家再一次思考「何謂女性」、「社會如何虧待了女性」、「如果早五十年性別平權,女性的成就會否不一樣」等問題,從此讓每個人重新肯定圍繞在身旁的女性所擁有的能力。