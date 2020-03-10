【肺炎口罩】時裝設計師自製藝術口罩　80元兼有一大缺點照賣光

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續在全球蔓延，世界各地口罩難求。 有克羅地亞的時裝設計師Zoran Aragovic近日自製最潮Pop Art口罩，冀望大家戴上之後可以愉快抗疫。

克羅地亞的時裝設計師Zoran Aragovic近日自製最潮Pop Art口罩。（官方圖片）

COVID-19（俗稱武漢肺炎）持續在全球蔓延，多個國家先後出現確診個案，情況一發不可收拾。歐美多個地區亦先後出現確診個案，各國居民在緊張的氣氛籠罩下，紛紛搶購物資及防疫用品。如同早前的香港一樣，口罩、消毒用品、日常用品在短時間內被搶購一空，政府又來不及搜購物資，唯有呼籲市民不要外出，藉此減低交叉感染的機率。

來自克羅地亞的設計師Zoran Aragovic，與不少香港市民一樣，決定抗疫不靠政府，自創出「Cheerful Collection」口罩，希望以設計陪同大家度過低潮。

離香港甚遠的克羅地亞於二月二十五日出現首宗確診個案。首名患者從意大利米蘭回國後出現不適，成為首位當地患者。其後克羅地亞開始出現零星確診個案。直至今日，克羅地亞經已累計8宗確診個案。

Zoran Aragovic某天吃早餐時，想到即使再嚴謹地做好防疫措施，用膳時亦需除下口罩，冒著患病的危險吃飯。他不甘每日被恐懼吞噬享用美食的愉悅，因此決定要樂觀抗疫。他以個人標誌式的設計風格，打造出一系列印有卡通及漫畫圖案的口罩，每款口罩都獨一無二，顏色鮮艷。Zoran Aragovic希望大家戴上這些七彩繽紛的口罩後，心情亦會隨之好起來。

Zoran Aragovic製作的口罩面世後，旋即成為當地人的搶手貨，即使每個口罩定價高達9歐元（約$80港元），同樣賣光。不過這些「Cheerful Collection」口罩並非醫學界建議的三層式口罩，僅以棉布縫製而成，防菌度近乎零。相信她要達至愉快抗疫，除了在口罩的外表上下功夫外，亦需進一步加強口罩的過濾強度了。