Elaine Kwok憑破格外表登上時裝舞台　標誌性skinhead得Gucci青睞

當在剛過去的 2020 Gucci 秋冬時裝展上，看到一位擁有亞洲的清秀臉孔、頂著一頭搶眼而標誌性的 skinhead 的女生。她的形象令人耳目一新，穿著今年充滿宗教色彩風格的衣服，格外有記憶點。這位來自香港年僅 21 歲的 Elaine Kwok，有著什麼樣的神秘魅力成為 Gucci Fashion Show 的一顆模特界新星呢？

#去性別化的獨存魅力

對於大多數女模特兒的印象可能還停留在 Victoria's Secret 的天使們，或有著金髮碧眼的美女。而時尚界其實不斷在打破女性刻板印象的疆界，如 Cara Delevingne、Erika Linder、Janiece Dilone 等著名模特兒都是以短髮且中性氣質成為特色模特兒。去性別化後讓人能更專注在設計上，並且更能凸顯服裝特性，也幫助品牌能對性別展現友善的包容力。Elaine Kwok 就具有這樣的特點，又是少數亞洲臉孔，更為助於亞洲對多元性別的認識與理解。

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#Y世代中缺少的自我接納

年僅 21 歲的 Elaine 曾表示千禧世代似乎花太多時間專注於他人，卻鮮少關注如何接納自己，而這個關鍵也是當初 Elaine 決定成為模特兒的初衷，如果不夠接納自己，就會容易在這紙醉金迷的時尚界迷失，最後會失去自我。如同 Instagram 上所展現的自己，不同流於世俗美學的厭世情懷，更多的卻是擁抱生活和自己的展現。

#自己就是一場藝術

退去烏黑長髮，全身上下有 50 多個刺青，連頭頂都有極富藝術感的刺青，與 Gucci 的品牌形象不謀而合，曾經作為 Balenciaga 2018 的熱銷帽 T 中的代表人物之一，表示 Elaine Kwok 不僅僅是展示型模特兒，他是代表文化和種族的象徵性人物，代表多元融合的藝術，是在 Elaine 身上顯而易見的特色，或許在世俗中難以被理解卻是藝術的核心。

曾經作為 Balenciaga 2018 的熱銷帽 T 中的代表人物之一，表示 Elaine Kwok 不僅僅是展示型模特兒，他是代表文化和種族的象徵性人物，代表多元融合的藝術，是在 Elaine 身上顯而易見的特色，或許在世俗中難以被理解卻是藝術的核心。(IG@eelainekwok)

模特兒界後浪推著前浪，只有獨具個人特色的自我才能在時尚界生存下來，看著 Elaine 在伸展台上驚艷的表現和她對自我的期許，讓人期待她能代表一個跨越界線的存在，繼續在時尚界發光發熱。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】