【FLAT APARTMENT】將日式木屐概念注入當代設計的實惠型韓國鞋牌

雖然話現在波鞋全球大流行，但如果每日每時每刻都Nike、adidas、Hoka One One或SALOMON上腳的話，都總會有覺得無聊的時候。

FLAT APARTMENT誕生於2010年。（FLAT APARTMENT）

品牌全球銷售點。（FLAT APARTMENT）

所以各式各樣的皮鞋類別品牌，其實近年都低調地穩步上揚（諷刺的是大流行的波鞋，卻來來去去都是那十數個品牌），來自南韓首爾的FLAT APARTMENT正是一個人氣急升的名字，雖然在香港認識的人仍然較少，但其實品牌已出道10年，而且引入她們鞋子的時裝店，全部皆是國際級別的頂尖名字，如Dover Street Market、Trading Museum Comme des Garçons、Ssense、Lagarconne和Beams等等，絕對是實力的認證。

Pointed Toe Ballerina Sabot | White $348usd。（FLAT APARTMENT）

+ 4 + 3 + 2

環顧FLAT APARTMENT的設計觀，明顯以典型的首爾現代風格為依歸，簡約的輪廓外型，簡潔的黑白為主配色，本就百搭易襯，不過FLAT APARTMENT最高明之處，還是好像許多近代湧現的南韓設計師一樣，懂得畫龍點睛，就算用料不如歐洲大牌，手工技藝不及日本，但韓國新生代設計師就是總能在千篇一律的平凡單品之中，加上「畫龍點睛式」的小小改造，例如將本來單薄的芭蕾舞鞋刻意造得肥大一點，塑造彷如Simone Rocha鞋子般，具有那那笨拙的可愛感；或者如Jil Sander的無踭鞋子般，於外觀簡潔的涼鞋上加上銀色鋼珠綁帶細節，為實用的鞋子增添別緻感。