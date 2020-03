【Nike adidas正面交鋒】三大Dunk Low與YEEZY Boost新色同日發售

雖然為了原價搶購球鞋,當代潮流人基本每個星期也在忙上網抽籤或排隊,不過今個星期六3月14日,才是大家重中之重,忙上加忙的大日子。

事關3月14號,當世兩大龍頭品牌:Nike和adidas,均會於當日總共推出4對焦點球鞋款:分別為3對Nike Dunk Low和1對adidas YEEZY Boost 350,兩大死對頭,當日勢必又掀起一番龍爭虎鬥。

(sneakernews)

Nike Dunk Kentucky。(sneakernews)

Nike方面該3對Nike Dunk分別為「Kentucky」、「Syracuse」Dunk和與atmos合作的“Safari”Dunk SB。前兩者以1985年,Nike為National Collegiate Athletic Association(簡稱NCAANCAA)8間大學籃球隊所推出的 "Be True To Your School"當中2對元祖Dunk High OG為設計概念,將肯塔基大學的藍 × 白色和橙 × 色Dunk High改裝成Dunk Low版本,極具Old School風味之餘,亦算是向今年踏入35周年的Dunk系列作崇高致敬。

1985年 "Be True To Your School"系列,共7對OG Dukn High和1對Terminator High。(sneakernews)

Nike Dunk分別為Syracuse。(sneakernews)

而Kentucky、Syracuse的購買方式亦相對直接,香港區Nike以至國外的End Clothing都提供了抽籤或直接購買服務(定價為$100美元),有興趣的不妨一試運氣。

Nike Dunk SB“Safari”。(sneakernews)

反而同日推出的“Safari”Dunk SB其購買程度則困難許多,事關目前香港區尚未有官方購買的渠道,如果不想捱炒價的話(事情上“Safari”早在1月的時候,其實在澳洲乃是搶先開售過的),就唯有透過外國Online Store的抽籤渠道或者遠赴日本atmos店購買,可惜現實是現在香港人根本就去不了日本......

+ 2

YEEZY Boost 350 V2 “Desert Sage”。(sneakernews)

面對Nike的來勢洶洶,adidas方面明顯相對技窮,在人家隨意挑選某一個型號(如Dunk、Air Force 1、Air Max系列、AJ系列、LD Waffle以至Air Foamposite),推出別注版,就可以引來全球潮流人爭相排隊、抽籤搶購之際,adidas能夠與之抗衡者,就彷彿只有一個YEEZY系列,今個星期六他們就會強勢推出一對YEEZY Boost 350 V2 “Desert Sage”配色(adidas官網日前已接受抽籤登記,SSENSE、Mr. Porter等網店亦將抽籤發售),之所以吸引,無疑是因為其銀白 × 螢光綠配色,的確與當年的Nike Air Yeezy 2 “Pure Platinum”有幾份相似,位列天價的神物,凡人買不到,現在以一對一街都是的YEEZY Boost 350 V2來「補數」,對學生哥而言都未嘗不是一件好事。