【Nike adidas正面交鋒】三大Dunk Low與YEEZY Boost新色同日發售

雖然為了原價搶購球鞋，當代潮流人基本每個星期也在忙上網抽籤或排隊，不過今個星期六3月14日，才是大家重中之重，忙上加忙的大日子。

事關3月14號，當世兩大龍頭品牌：Nike和adidas，均會於當日總共推出4對焦點球鞋款：分別為3對Nike Dunk Low和1對adidas YEEZY Boost 350，兩大死對頭，當日勢必又掀起一番龍爭虎鬥。

（sneakernews）

Nike Dunk Kentucky。（sneakernews）

Nike方面該3對Nike Dunk分別為「Kentucky」、「Syracuse」Dunk和與atmos合作的“Safari”Dunk SB。前兩者以1985年，Nike為National Collegiate Athletic Association（簡稱NCAANCAA）8間大學籃球隊所推出的 "Be True To Your School"當中2對元祖Dunk High OG為設計概念，將肯塔基大學的藍 × 白色和橙 × 色Dunk High改裝成Dunk Low版本，極具Old School風味之餘，亦算是向今年踏入35周年的Dunk系列作崇高致敬。

1985年 "Be True To Your School"系列，共7對OG Dukn High和1對Terminator High。（sneakernews）

Nike Dunk分別為Syracuse。（sneakernews）

而Kentucky、Syracuse的購買方式亦相對直接，香港區Nike以至國外的End Clothing都提供了抽籤或直接購買服務（定價為$100美元），有興趣的不妨一試運氣。

Nike Dunk SB“Safari”。（sneakernews）

反而同日推出的“Safari”Dunk SB其購買程度則困難許多，事關目前香港區尚未有官方購買的渠道，如果不想捱炒價的話（事情上“Safari”早在1月的時候，其實在澳洲乃是搶先開售過的），就唯有透過外國Online Store的抽籤渠道或者遠赴日本atmos店購買，可惜現實是現在香港人根本就去不了日本......

+ 2

YEEZY Boost 350 V2 “Desert Sage”。（sneakernews）

面對Nike的來勢洶洶，adidas方面明顯相對技窮，在人家隨意挑選某一個型號（如Dunk、Air Force 1、Air Max系列、AJ系列、LD Waffle以至Air Foamposite），推出別注版，就可以引來全球潮流人爭相排隊、抽籤搶購之際，adidas能夠與之抗衡者，就彷彿只有一個YEEZY系列，今個星期六他們就會強勢推出一對YEEZY Boost 350 V2 “Desert Sage”配色（adidas官網日前已接受抽籤登記，SSENSE、Mr. Porter等網店亦將抽籤發售），之所以吸引，無疑是因為其銀白 × 螢光綠配色，的確與當年的Nike Air Yeezy 2 “Pure Platinum”有幾份相似，位列天價的神物，凡人買不到，現在以一對一街都是的YEEZY Boost 350 V2來「補數」，對學生哥而言都未嘗不是一件好事。