【CHANEL】Sofia Coppola文藝美學注入手袋中　把女子的美寫成詩

曾多次與她合作的演員Kirsten Dunst形容：「她是最懂人性的導演」。 最近Sofia Coppola再一次與CHANEL合作，把女子獨有的美寫成詩。

Sofia Coppola（CHANEL）

少女成長所感到的壓迫、穿戴名牌背後的自卑、掩蓋在貪婪底下對失去的恐懼、與一群陌生人同遊卡啦OK房所抵禦的寂寞、心底對片刻溫柔的渴望……透過空靈而寂靜的畫面，Sofia Coppola把每個女子的心裡的千愁萬緒寫成詩。

她曾在訪問中憶記自己就如天下間所有女生，在青春期對自己的臉感到無比厭煩，尤其討厭臉上那意式大鼻子；她記得旁人如何對她身為Francis Ford Coppola（《教父》導演）的女兒既羨且恨，而這個身份又如何讓她又愛又恨；她亦未曾忘記父親某次在片場教她如何彰顯身份地位，她卻堅持要以自己輕柔的方式工作，並將父親趕出片場。

嚐過成長所遇到的喜怒哀樂、傷痛與歡愉後，Sofia Coppola終把過去的人生風景，轉化成作品《The Virgin Suicides》、《Lost in Translation》、《Marie Antoinette》、《The Bling Ring》、《Somewhere》、《The Beguiled》，訴說女性的生活及情感。

Kirsten Dunst形容：「她總能令女性愛上自己」。（《The Virgin Suicides》）

只有她會將人人視為性感尤物的Kirsten Dunst及Scarlett Johansson還原成會傷感流淚並且不完美的人，讓人終可感受到她們的溫度，看見她們有血有肉的面目。

女子看另一位女子，不帶性意味，沒有濃妝抹艷，卻同樣吸引好看。

Kirsten Dunst形容：「她總能令女性愛上自己」。

於2004年，Sofia Coppola憑藉作品《迷失東京》名成利就。（《Lost in Translation》）

於2004年，Sofia Coppola憑藉作品《Lost in Translation》勇奪最佳原創劇本一獎，並提名奧斯卡最佳影片及最佳導演，成為歷史上第三位獲提名奧斯卡最佳導演的女性。能在這個超級英雄系列橫行霸道的世代裡，打破行內男性主導的定律，Sofia Coppola的名字亦隨之變得響亮。

伴隨獲獎肯定及名氣而來的，卻是更多的八卦。當時媒體把目光全都集中在她顯赫的家庭背景，以及她與同為導演的前夫Spike Jonze的愛情，又或將她的成就政治化，演變成荷里活的性別議題，忽略她的作品、她的感受、她想要表達的情緒。她就這樣被媒體直接當成即食製品，快速製成、用完即棄。

Sofia Coppola於去年十月成為CHANEL的Artistic Director。（CHANEL）

Sofia Coppola卻堅持繼續以舒適的步履走自己的路，在妥善照顧好兩名子女的前題下，慢慢地完成多部作品，且不時支持時裝圈內的好友。曾於15歲加入CHANEL成為實習生的她，自好友Virginie Viard於去年接任創意總監一職後，便愈趨緊密地與CHANEL合作，更於去年十月成為品牌Artistic Director，親身參與宣傳片及硬照的拍攝工作，就連騷場設計亦可看見她的蹤跡。

Sofia Coppola較早前就與Virginie Viard攜手合作，為品牌最新大熱手袋CHANEL 19構想廣告概念，並邀來攝影大師Steven Meisel，攜手展現CHANEL 19的優雅及灑脫。

三位女主角Margaret Qualley、Taylor Russell、Marine Vacth，在Sofia Coppola如詩如畫的視角下，展現出各自的個性：「我很欣賞 Steven 拍攝女性的觸覺，尤其是捕捉三位的性格：Margaret 活潑熱情，Taylor 開朗聰慧活力十足，還有 Marine 難以言傳的法式魅力」。

同是女子，她明暸女子希望如何被看及被喜歡，這份細膩亦成就了她的獨特。

自好友Virginie Viard於去年接任創意總監一職後，Sofia Coppola便愈趨緊密地與CHANEL合作。（CHANEL）

點閱欣賞三位女主角及全部CHANEL 19：