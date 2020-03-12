【CHANEL】Sofia Coppola文藝美學注入手袋中　把女子的美寫成詩

曾多次與她合作的演員Kirsten Dunst形容：「她是最懂人性的導演」。
最近Sofia Coppola再一次與CHANEL合作，把女子獨有的美寫成詩。
Sofia Coppola（CHANEL）
少女成長所感到的壓迫、穿戴名牌背後的自卑、掩蓋在貪婪底下對失去的恐懼、與一群陌生人同遊卡啦OK房所抵禦的寂寞、心底對片刻溫柔的渴望……透過空靈而寂靜的畫面，Sofia Coppola把每個女子的心裡的千愁萬緒寫成詩。
她曾在訪問中憶記自己就如天下間所有女生，在青春期對自己的臉感到無比厭煩，尤其討厭臉上那意式大鼻子；她記得旁人如何對她身為Francis Ford Coppola（《教父》導演）的女兒既羨且恨，而這個身份又如何讓她又愛又恨；她亦未曾忘記父親某次在片場教她如何彰顯身份地位，她卻堅持要以自己輕柔的方式工作，並將父親趕出片場。
嚐過成長所遇到的喜怒哀樂、傷痛與歡愉後，Sofia Coppola終把過去的人生風景，轉化成作品《The Virgin Suicides》、《Lost in Translation》、《Marie Antoinette》、《The Bling Ring》、《Somewhere》、《The Beguiled》，訴說女性的生活及情感。
Kirsten Dunst形容：「她總能令女性愛上自己」。（《The Virgin Suicides》）
只有她會將人人視為性感尤物的Kirsten Dunst及Scarlett Johansson還原成會傷感流淚並且不完美的人，讓人終可感受到她們的溫度，看見她們有血有肉的面目。
女子看另一位女子，不帶性意味，沒有濃妝抹艷，卻同樣吸引好看。
Kirsten Dunst形容：「她總能令女性愛上自己」。
於2004年，Sofia Coppola憑藉作品《迷失東京》名成利就。（《Lost in Translation》）
於2004年，Sofia Coppola憑藉作品《Lost in Translation》勇奪最佳原創劇本一獎，並提名奧斯卡最佳影片及最佳導演，成為歷史上第三位獲提名奧斯卡最佳導演的女性。能在這個超級英雄系列橫行霸道的世代裡，打破行內男性主導的定律，Sofia Coppola的名字亦隨之變得響亮。
伴隨獲獎肯定及名氣而來的，卻是更多的八卦。當時媒體把目光全都集中在她顯赫的家庭背景，以及她與同為導演的前夫Spike Jonze的愛情，又或將她的成就政治化，演變成荷里活的性別議題，忽略她的作品、她的感受、她想要表達的情緒。她就這樣被媒體直接當成即食製品，快速製成、用完即棄。
Sofia Coppola於去年十月成為CHANEL的Artistic Director。（CHANEL）
Sofia Coppola卻堅持繼續以舒適的步履走自己的路，在妥善照顧好兩名子女的前題下，慢慢地完成多部作品，且不時支持時裝圈內的好友。曾於15歲加入CHANEL成為實習生的她，自好友Virginie Viard於去年接任創意總監一職後，便愈趨緊密地與CHANEL合作，更於去年十月成為品牌Artistic Director，親身參與宣傳片及硬照的拍攝工作，就連騷場設計亦可看見她的蹤跡。
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Director Sofia Coppola, a loyal friend of the House for many years, has started an artistic collaboration with CHANEL. A new chapter of her creative conversation with Virginie Viard, Artistic Director of Fashion collections, is a video homage to Gabrielle Chanel on the occasion of the upcoming Mademoiselle Privé exhibition in Tokyo. The story of Sofia Coppola and CHANEL began when Karl Lagerfeld offered her an internship working alongside him in the Creation Studio. From this fashion experience, the teenage Sofia Coppola held on to the youthful allure the designer had imbued into CHANEL and has been a regular guest at the shows ever since. #CHANEL #MademoisellePrive #シャネルマドモアゼルプリヴェ #SofiaCoppola
Sofia Coppola較早前就與Virginie Viard攜手合作，為品牌最新大熱手袋CHANEL 19構想廣告概念，並邀來攝影大師Steven Meisel，攜手展現CHANEL 19的優雅及灑脫。
三位女主角Margaret Qualley、Taylor Russell、Marine Vacth，在Sofia Coppola如詩如畫的視角下，展現出各自的個性：「我很欣賞 Steven 拍攝女性的觸覺，尤其是捕捉三位的性格：Margaret 活潑熱情，Taylor 開朗聰慧活力十足，還有 Marine 難以言傳的法式魅力」。
同是女子，她明暸女子希望如何被看及被喜歡，這份細膩亦成就了她的獨特。
自好友Virginie Viard於去年接任創意總監一職後，Sofia Coppola便愈趨緊密地與CHANEL合作。（CHANEL）
點閱欣賞三位女主角及全部CHANEL 19：