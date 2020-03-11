【COS】春夏別注版White T-shirt系列　全白色tee究竟有何特別？

承襲去年大受歡迎的White Shirt Project，COS將在本月中旬推出White T-shirt Project，以一系列簡約的純白T-shirt重塑大家的衣櫃。

COS將在本月中旬推出White T-shirt Project。（COS）

瑞典品牌COS自2007年於倫敦開設首家旗艦店後，以簡約而經典雋永的親民價設計，成功擄掠一眾上班族的歡心，並逐漸奠定市場位置，分店愈開愈多，品牌在較早前便宣布將在香港多加開設兩家分店，能在如此惡劣的時代下進一步擴張，實力不容小覤。

雖然不少時裝人會認為COS此等快時裝破壞整個時裝界生態。然而，不得不承認COS的定位符合現世代大多數人的需要，加上品牌相當「識做」，除了每季為大家精緻而實用的服飾外，近年亦不時大搞聯乘及推出特別系列，令忠實買家倍添期待。

就例如品牌去年二月推出的White Shirt Project，八件純棉製作而成的白恤衫透過3D剪裁，展現出不同的輪廓，為經典的白恤衫注入嶄新的時尚元素。雖然企劃與Jil Sander的「7 Days Shirt Collection」企劃概念大同小異，但相宜的價位自然吸引大量消費者支持，COS White Shirt Project獲得空前成功。

去年面世的White Shirt Project：

+ 4 + 3 + 2

今年COS再接再厲，以White Shirt Project的概念為基礎，推出White T-shirt Project。COS以100%有機棉，製作出七款高實用性的純白T-shirt，加上無肩縫、褶袖等精緻剪裁，整個系列再一次展現出實用與精緻兼備的簡約主義美學。系列將於本月18日於官網及專門店發售，相信會再一次成為一眾小資的心頭好。

七款高實用性的純白T-shirt，定必吸引一眾粉絲搶購。（COS）

一覽整個White T-shirt Project：