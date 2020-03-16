【Rolex】彩虹圈Daytona貴　但炒價高達200萬的116595RBOW更珍貴

勞力士在2018年推出了Daytona 116595RBOW，這款Daytona有什麼特別呢？當然就是錶耳上的鑽石還有錶圈上的七彩寶石（面盤上的時標也同樣是彩色寶石），再加上它是玫瑰金錶殼，所以定價比起鋼殼的Daytona高出接近9倍之多！

勞力士在2018年推出的Daytona 116595RBOW，定價比起鋼殼的Daytona高出接近9倍之多（chrono24 hk網頁截圖）

鋼殼Daytona 116500LN因為材質、定價以及配色都很討喜，所以造成市場吹捧，需要超定價或配錶才買得到這事我們已經聽多了，但有點不可思議的是，就連116595RBOW這種原本定價就已經很高的貴金屬寶石款，它的入手難度卻也沒有比116500LN低到哪去，並不是拿出跟定價一樣的預算就一定買得到它，有些人可能會想問，為什麼彩虹圈的Daytona也會這麼搶手？

實際上116595RBOW並非勞力士推出的第一款彩虹圈Daytona，品牌在2012年時也曾經推出過黃金錶殼的彩虹圈Daytona，除了錶殼的貴金屬不一樣之外，它和116595RBOW最主要的變化就是面盤上原本的八顆鑽石時標改成了方形切割的彩虹漸變色藍寶石，改款的地方算是小細節，但是卻很受錶迷喜愛，連一些名人也難擋116595RBOW的魅力，包括NBA洛杉磯湖人隊的球星Anthony Davis和亞洲巨星周杰倫等都是116595RBOW的愛用者，尤其周董的彩虹圈Daytona還是面盤鑲鑽款式，價格又比黑色面盤的款式高出一截。

而除了勞力士之外，錶壇中也是有品牌推出採用彩虹寶石鑲嵌錶圈的類似款，可是論起話題度、價格與名人著用機率，顯然Daytona 116595RBOW還是其中的佼佼者，目前還有聽說在大陸那邊的彩虹圈Daytona要用超定價兩倍以上的價格才有可能入手，而且還不一定有貨，造成這中間如此巨大的價差除了和品牌效應以及熱門錶被炒作的市場現況有關之外，平平是彩虹圈手錶，為什麼116595RBOW就是有這種行情呢？

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答案可能就跟彩色寶石本身有關。因為從視覺效果來看，所謂的彩虹圈只需要集合不同顏色的寶石就可以了，因此手錶品牌之間有些可能會用價值沒有天然寶石珍貴的半寶石來作為替代方案，半寶石通常是指摩式硬度在7以下、價值比天然寶石低的寶石，像是橄欖石、紫水晶、瑪瑙、石榴石⋯⋯等都算是半寶石，如果某品牌的彩虹圈手錶採用了半寶石，大概可以預期的就是手錶的價格「相對」不會這麼高昂，然而勞力士的116595RBOW則是強調錶圈上的36顆方形寶石都是天然藍寶石，因此雖然一樣都是彩虹圈，可是Daytona 116595RBOW的彩色寶石等級和價值相對來說是比較高的。

▼▼116595RBOW強調錶圈上的36顆方形寶石都是天然藍寶石，所以才會炒上天價▼▼

有人說天然藍寶石的顏色看起來比較飽和，至於半寶石的顏色則比較屬於淡彩，當然我們不是專家有時不容易體會這樣細微的差異，只會覺得看起來都七彩繽紛，但為什麼有些彩虹圈的手錶價格就是比較高，實際上品牌選用不同等級寶石的成本也會影響手錶售價，這大概就能解釋為什麼價格原本就高的Daytona 116595RBOW想入手卻還是困難重重、荷包免不了重傷一番的原因。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士彩虹圈Daytona價格本來就很高 為何還要超定價排隊才可能入手】