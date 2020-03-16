【新冠肺炎】Nike美國專門店全面停業　Patagonia網店更停止運作

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）的破壞力，正全面侵襲整個時裝業界......

Nike曼合頓專門店。（nike news）

隨住新冠肺炎在美國的疫情愈趨嚴重，美國的流行文化工業正面臨911事件以來的最大衝擊，NBA全面停賽，荷里活多部電影押後上映，現在就連行街購物的機會亦是少之又少，因為Nike多個時裝巨頭企業，日前均宣告即時停止門市營運。

就以Nike為例，昨天星期日他們官方就宣告因應疫情肆虐問題，Nike已在3月15日起即使停止美國、加拿大、西歐地品、澳洲和新西紐地區，所有Nike自家專門店的營運（特約加盟應該不在此列），直至3月27日才重新開始有限度的營業（網店則仍然會繼續營運），以確保疫情受控。雖然全美國近380多間專門店停業，定必對Nike的銷情造成打擊，但品牌依然承諾在停業期間，會如常出糧給受影響員工（Paid in full），盡顯一個大牌的應有氣度和企業良心。

Patagonia就連網店也停止運作。（Archilovers）

同樣宣告將會停業但依然承諾出足糧給員工的良心企業，尚有戶外界別的Patagonia，雖然確實的停業日期尚未公告，但預計品牌停頓的規模將會比Nike更嚴重，事關Patagonia的CEO Rose Marcario已揚言品牌的停業不單止實體專門店部份，就連網店亦都會停業運作，足證美國人當前對新冠肺炎的嚴陣以待。

在百業蕭條下，芸芸時裝店進行各式各樣大減價促銷勢所難免。（Opening Ceremony）

除了國際級品牌以外，許多美加知名時裝店皆受到影響，Opening Ceremony最新消息是已暫停紐約和洛衫磯門市的運作，而加拿大HAVEN亦同樣停止其專門店的運營，不過兩者的Online則正常運作，亦會提供額外的Discount Code折扣優惠，實行以另類方式與大家共渡時艱。