黃偉文再度發揮潮流先知本領　一年前著生化衣出席巴黎時裝周

原來黃偉文Wyman的潮流預測功力，而不局限於時裝潮流層面，即便是系生民之休戚的國際時事，這位知名填詞人亦早已掌握天命似的......

（黃偉文Wyman）

Wyman昨日於個人IG帳號Post上的感言。（黃偉文Wyman）

話說Wyman昨日於個人IG帳號，忽然Repost一年前某一天出席巴黎男裝時裝周的舊相，並有所所感概地自言當日扮失魂太空人裝束，本來只屬一個玩笑，誰不知現在卻當真一語成籤，於這個肺炎全球大流行的情況之下，當真好像穿了生化衣一樣，一下子「應景」起來，昔日的開玩笑，現在卻變成一個活生生人命尤關的需要，本就諷刺。加上相片裡Wyman獨自一個人孤立無援地穿上生化衣正襟危坐，對照相中其他西方與會者，未有戴上口罩的漠然與視若無睹，哪怕當時2019年根本就未有新冠肺炎事件發生，卻好像在預示西方國度的欠缺危機意識將會大難臨頭之中，彷彿一切冥冥中自有主宰，現在看回著實唏噓！

更多黃偉文太空衣照：

在 Instagram 查看這則貼文 Wyman Wong 黃偉文（@concertyy）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 18 日 上午 8:58 張貼

UNDERCOVER FW18系列。（VOGUE）

或者很多人會好奇Wyman這件黃色太空衣，究竟出筆何許人手筆？難道當真是NASA美國太空總署的出品嗎？卻原來是遠在天邊近在眼前的高橋盾，2018男裝秋冬季度這位UNDERCOVER設計師，就以大導演Stanley Kubrick的名作2001: A Space Odyssey為主題，設計出一系列未來主義服飾，壓軸4套更將衣服設計成一比一的真實太空衣示人，舞台感十足，卻無人敢著。

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誰不知藝高人膽大的Wyman一年前就當真穿上來，高調出席時裝周，「夠Guts」之餘，亦頗有諷刺時弊的意味（就算沒有肺炎，人類種下的禍胎仍然多得是），尤其是Naomi Campbell日前以全副武裝Hazmat Suit到機場，都可以被全球時裝人廣泛瘋傳，就更加突顯出Wyman一年前的真知卓見了。