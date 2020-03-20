【Converse】經典黑色也可被取替　「粉色系」男士穿搭更成焦點

如果要在鞋櫃殘酷終極二選一，那最終的獲勝者絕對會是Converse！它不是一雙多麼獨一無二的鞋款，大街上滿滿都是，但Converse的百搭程度是你無法否認的，且價格也不算太貴，讓人想通通包色。從基本款黑色到特殊色粉色，跟著Dappei一一解鎖，穿出不撞路人的搭配！

#黑色系

假如是個搭配新手或是黑色控，Converse黑色系鞋款就可以滿足你，以下分別是Chuck 70s、One Star以及與 CDG Play聯名系列，經典黑既簡單又好搭！圖中採原色丹寧為基底，配上低調黑色One Star OX，使視覺重點落在亮黃色帽 TEE；其中正裝混搭最佳典範，拋去正裝配件，改搭休閒的黑色高領及帆布鞋，俐落不失造型。

+ 3 + 2

#藍色系

因為是國民鞋款，撞 Converse 難以避免，可以選擇較不常見的水藍色來搭配。利用最簡單的同色系概念，再內搭白 TEE 以及白色漁夫帽，利用小面積的白色色塊跟水藍色營造清新感。圖中服裝以低彩度的卡其為主色，而卡其基本上是個萬能色，搭上水藍色帆布鞋，是個滿富新意的配色，也讓鞋子成為穿搭重點！

+ 3 + 2

#橘黃色系

以下是意外百搭的芥茉黃、可玩撞色的亮黃，以及橘色，橘黃色系在四季中都適合，夏天可以搭配的很繽紛，冬天則可從大地色系跳脫出來。配上橘色 One Star Academy 與棒球帽顏色相互應，不同於秋冬穿搭的低彩度色系。圖中僅利用藍襯衫與亮黃帆布鞋兩樣單品，簡單玩出撞色，而下著及配件則選擇黑色來避免色系過多混亂。

+ 3 + 2

#綠色系

別於一般常見的軍綠色，鮮艷的草綠色更具識別度及搭配性，採用色塊呼應原則，下著配上大地色系，就能輕易駕馭高彩度的草綠色。圖中是以冷色調的藍與灰為基調，不經意露出的格紋綠襯衫與腳上的草綠色 Converse 相應，再微小的細節都能為穿搭做出層次。

+ 2

#粉色系

而最後的這雙粉色系 Converse，並非只適合女性著用，男性也能利用配色將粉色詮釋成另一種模樣。將軍綠色下著搭配粉色 Converse，除了稀釋掉甜美，也多了一種溫和的撞色感。

+ 3 + 2

Dappei 結語： 平常穿膩了黑白經典色的 Converse，也可以嘗試看看別的色系，依舊百搭，不用想太多，包色就對了！

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原文：別再只會穿黑白色 Converse！來點不一樣的「特殊色系帆布鞋」，百搭程度讓你通通想包色！​

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