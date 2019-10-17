Vans、Converse外唔易撞款小白鞋推介　Muji隱藏好物$195防水防污

沒有人永遠不被取締，更何況品牌。在不同品牌中，無論經歷多少世紀，小白鞋款式都會成為品牌經典，全因小白鞋百搭易襯，夏天到冬天，褲裝到裙裝，都難不到小白鞋。 在品牌的龍爭虎鬥下，會有哪些品牌可以脫穎而出，以親民價成為長青又百搭的衣櫥必備？

Keds是全球第一對大量生產的帆布鞋，可見品牌在小白鞋界的地位。（keds_korea@Instagram）

Keds：The Champion

一對綁繩白色的帆布鞋配上一個微小的藍色商標，便是美國品牌Keds的經典鞋款「The Champion」造型。Keds創立於1916年，是全球第一對大量生產的帆布鞋，可見品牌在小白鞋界的地位。

當年，Keds已經受一眾國際級網球冠軍、奧運足球選手及專業運動員的青睞，系列取名也因這而來，成為美國家喻戶曉的小白鞋之一。近年因為Taylor Swift、f(x)成員Krystal 等年輕偶像明星加持，令品牌再次吸引大家的注意，而且系列不時會加入女生喜歡的元素，如亮片、蕾絲等，又曾經與Kate Spade 合作推出婚鞋，讓不愛穿高踭鞋的新娘有更多選擇，也帶起一個潮流。

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+ 3 + 2

不少人因英國凱特王妃開始認識Superga。（GettyImages）

Superga：Cout Classic

品牌早在1911年創立，過百年老牌除了有「意大利國民鞋」之稱，更是英國王妃凱特「御用」小白鞋，她不時出席戶外活動時，也會穿上這對小白鞋，全因產品防滑力、耐磨性能非常優秀，不易爆出裂口。

Cout Classic同樣是帆布的鞋身，膠鞋底，並有數條車線設計，和一個Logo標籤，設計中性，且不花巧，經典款不單受王妃喜歡，Emma Watson、Kendall Jenner等人都喜歡這品牌。早前更與新加坡的新興品牌Love, Bonito合作，推出更女性化的設計，鞋身加入扇貝形邊緣作點綴，精緻的設計讓鞋款更亮眼。

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+ 5 + 4 + 3

adidas Originals今年推出Home of Classics系列。（jessicaennishill@Instagram）

adidas Originals：Supercourt

對於adidas Originals，不少人第一時間便想起Stan Smith，不過今年推出的Home of Classics系列中主打鞋款的Supercourt同樣不能忽視。

Home of Classics便是集合了永恆經典的設計，向品牌50年來的經典小白鞋款作致敬的系列，而Supercourt是糅合多個經典風格，如平衡三行打孔，白金logo設計等，並加入麂皮拼接，延續經典小白鞋外，更加點創新，而且系列提供Unisex（男女皆宜）款式，適合跟另一半打造情侶鞋。

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Muji 無印良品是生活品牌，然而其推出的小白鞋一樣實用百搭。 （iamheretoparty@Instagram）

無印良品：撥水加工有機棉束繩便服鞋

說到小白鞋，不一定運動鞋品牌才夠經典，日本生活品牌無印良品推出的小白鞋是品牌隱藏好物之一，其設計簡約，更是愛地球的作品，布鞋採用有機棉撥水加工處理，不容易沾染水漬，如你仍怕弄髒白鞋在猶豫，值得一試。另外，小白鞋附有鞋墊，採用了可支撐腳底足弓的設計，走路時更舒適自在，功能多多的鞋款定價$195，性價比極高。

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