Converse、KITH再加米奇老鼠三方聯乘　力證美國才是街頭時裝始祖

雖然提起街頭時裝文化，近年愈來愈多焦點皆聚焦在日本芸芸原宿品牌之上，但如要定義誰是街頭時裝、街頭文化首屈一指的大國，就終歸非美國莫屬......

米奇老鼠一直是美國文化重要代表（Wikipedia）

事關阿美利堅根本就是街頭文化文化的本源，無論是Hip hop、Punk、籃球、衝浪以滑板文化本身，美國本來就是孕育它們的搖籃，因此舉世知名的流行文化品牌或者生活印記，於美國都是隨手可及，要打造百份百源自當地而又能夠Make Noise的聯乘單品，自然易過借火。

KITH米奇老鼠Converse三方聯乘系列將於11月18日登場（KITH）

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就例如紐約人氣球鞋店KITH，最近就「隨手」找來兩個同鄉單位Mickey Mouse和Converse合作，打造三方聯乘合作系列，產品還是橫跨衫褲鞋襪並多達80款，絕對是一個極具規模的Collaboration。宏觀系列單品，最注目者首推3對別注Converse Chuck 70莫屬，將Mickey Mouse和Converse這兩大美國最具代表性的經典結合一起，本身就很具懷舊歷史風味，但難得KITH主理人Ronnie Fieg未有固步自封，單純以Vintage掛帥就了事，反而將當時得令的新潮元素注入其中，例如大玩物料拼合，將新奇的毛公仔物料加入球鞋中去，或者以High Fashion的理念為依據，將鮮明的米奇老鼠圖案壓印到皮革Chuck 70之中，低調冷峻之中，又富有適當的潮流幽默感，恰到好處。

KITH主理人Ronnie Fieg（WWD）

至於服裝方面，KITH也迎合潮流大勢地瘋狂大玩物料拼合，以解構主義的模式，將不同色系觸感的牛仔布或絨頭織物Fleece，縫合地同一件衣服當中，再於當眼位置以縫印、刺繡或水鑽釘補的形式，將米奇老鼠結合其中，新潮的衣服理念，遇上永恆不死的經典元素，其實要一個服飾系列大賣，就是如此簡單。

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