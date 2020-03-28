【新冠肺炎】日本微型達人田中達也　可愛新作為何讓人百感交雜？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球確診突破50萬，死亡人數不斷上升，不少人陷入前所未有的恐慌之中。 日本微型達人田中達也近日推出多件有關肺炎的作品，道盡大家的抗疫心聲。

日本微型達人田中達也新作（IG@tanaka_tatsuya）

田中達也擅於以日常用品及食物建構各式各樣的情境，無論是現實再現，抑或是構建夢幻的虛疑場景，同樣細緻有趣。

多年前他將各種微細模型定名為「MINIATURE CALENDAR」，並把作品上傳至社交帳戶，至今帳戶成功累積超過247萬位追蹤者，田中達也亦因此而名成利就，但他沒有因此而怠慢，仍然遵守「每日製作」的鐵則，不斷力求創新。

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日本近月來同樣深受疫情影響，至今確診人數累積超過1400人，死亡人數多達52人，情況令人擔憂。在疫症影響下，2020東京奧運亦宣告延期，無疑為日本帶來沉重的打擊。

備受疫情影響的田中達也，自二月起不時創作有關新冠肺炎的微型作品。田中達也在天藍色的背景上，以探熱針、紙巾、牙刷、水彩盤等日常用品及人型公仔，搭建起多個抗疫場景，令人不禁聯想起搶口罩、搶紙巾、狂洗手、狂消毒、日日探熱的日子，使人百感交雜。