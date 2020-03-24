【2020世博】森永邦彥設計日本館制服　堅守ANREALAGE破格前衛？

在新冠肺炎的陰霾下，2020東京奧運能否成事依然是個未知之數。 這邊廂眾人正在密切留意東奧的最新消息，那邊廂2020世界博覽會亦即將來臨。 由森永邦彥打造的世博日本館制服正式亮相，是次這位ANREALAGE主理人會為大家帶來甚麼驚喜呢？

今屆世博日本區制服由森永邦彥設計。（IG@anrealage_official）

2020世界博覽會將於本年10月20日至明年4月10日在杜拜舉行。雖然坊間近月來因疫情影響已進入近乎停擺的狀態，但亦無阻各國繼續籌備盛事。

每隔五年舉行一次的世界博覽會，希望藉此提供一個國際性的展覽平台，讓每個參與的國家在不同主題上取得廣泛的聯絡與交流。但其實除了交流之外，參與的國家亦會藉此機會向世界展示國內文化、科技、產業上的發展成果，以此宣示地位。

凡事講究盡善盡美的日本，儘管今年要肩負舉辦奧運的責任，但也沒有忽視2020世界博覽會的籌備工作。日本館制服交由ANREALAGE主理人森永邦彥操刀，而整個系列設計早前正式曝光。這位曾入選2019年LVMH Prize的設計師，一向走前衛、偏鋒的路線，他再一次利用科技，將個人對世界的理念注入布料之中，藉此向世界宣示日本的世界觀以及展示科研發展。

點閱整個2020世博會設計系列：

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以世博的口號「Connecting Minds, Creating the Future」作為創作起點，擅於解構的森永邦彥發現把三角形、圓形、正方形組合起來，中間竟會構成一個心形。他以科技把此一圖案組合印在一面高性能環保物料之上，再以此物料設計出一系列日本區制服及配件。

物料在光線下呈現一片白色，由森永邦彥創作的圖案不過是布料上的印花，但當布料遇上黑暗時，印在面料上的圖案便會散發出迷人的光芒。森永邦彥希望道出：「只要心與心相連，光芒便會出現」的道理，藉此呼籲各國加強合作，促進彼此的文化交流，讓世界走向更美好的將來。

整個系列除了外套外，更包括恤衫、黑色闊腳褲、帽子，以及兩款聯乘：分別是將ASICS的GEL-LYTE III變奏而成的GEL-LYTE XXX，以及Porter Yoshida & Co合作Humlet Bag，這兩款聯乘設計不約而同採用了反光的高性能環保物料，加上外套，在黑暗環境散發化出耀眼的光芒，正好構成一套別出心栽的時尚制服。