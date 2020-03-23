【藝術】飯盒中看到名畫、傳奇人物　「便當藝術」填補過去的遺憾

學習畫畫的前期階段離不開臨摹。透過長時間反覆臨摹高難度名畫，學生從中掌握箇中技術，從而提昇作畫水準。 日本有位喜歡藝術的太太，破天荒將飯盒當畫布，以食材當顏料，臨摹出一系列別出心裁的便當藝術，令人眼前一亮。

飯盒當畫布，食材當顏料，松浦美喜每個便當都精彩。（IG@nancychannel）

今年56歲的松浦美喜，與不少上年紀的日本女性一樣，結婚生子後便轉為全職主婦，從此盡心盡力照顧丈夫及子女。

但其實松浦美喜亦有一個夢。在瀨戶內海某個小島長大的她，自小喜歡藝術，夢想長大後能夠從事插圖及設計行業。為了圓夢，松浦美喜當年不顧父母反對，放棄參加大學入學試，直接升讀設計學院，足見她的決心。松浦美喜畢業後加入設計公司，逐步靠近夢想。可惜好景不常，不久後日本便陷入經濟泡沫爆發的低谷，松浦美喜被迫離開公司，成為失業大軍的其中一員，再加上後來結婚，松浦美喜自此決定從職場退下，主力照顧家庭。

松浦美喜終於一圓藝術夢。（news.headlines）

日本主婦向來講究，午飯便當更是衡量她們賢愚的指標，絕不能馬虎了事。為家人準備了數十載便當的松浦美喜，自三年前兒子踏出社會起，決心花上更多心思與時間研究如何製作出精美的便當。鍾情藝術的她決定透過便當再一次展現本領，把平常不過的食材如白飯、紫菜、三文魚、炒蛋等作畫，製作出一系列高難度兼創意十足的便當，並於社交媒體上分享，成功吸引大量關注，而松浦美喜亦因此被稱譽為「前衞便當作家」。

有哪些名畫及人物被松浦美喜選中呢？按圖知答案：

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以「讓世界變得有趣和有趣」為座右銘的松浦美喜，除了會臨摹名畫之外，亦會製作人像便當，愛因斯坦、佛祖、麥當勞叔叔統統入選，非常搞鬼，相信她的丈夫及兒子每天打開便當時都會得到意外的驚喜。