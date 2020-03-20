【新冠肺炎】勿輕視珠寶首飾暗藏病菌　酒精清潔不是最佳方法？

從沙士走過來的香港人，由新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發至今集體堅持戴口罩、勤洗手、少聚餐，成功歇止新冠肺炎的傳播。 然而，除了雙手及衫褲鞋襪之外，其實首飾亦是病菌匿藏的黑點。 近日，一位珠寶專家就分享如何在不損壞珠寶的條件下清潔首飾。

首飾亦是病菌匿藏的黑點！（IG@tiffanyandco）

新冠肺炎持續在全球蔓延，至今累積確診人數超過十萬宗，歐美地區完全沒有停歇跡象，香港近日亦難保會爆發第二輪疫潮，令整個城市人心惶惶。

早在疫症爆發初期，不少醫學專家透過各種渠道分享抗疫小貼士。而抗疫除了要戴口罩、勤洗手、減少聚餐之外，當時亦有從沙士前線走過來的醫護提醒大家盡量穿著以防水物料製成的衣服，並在每天回家後以消毒紙巾或消毒酒精清洗衣服，盡可能達至全方位抗疫。

其實除了每日穿在身上的衣衫外，暴露於空氣之中的首飾同樣暗藏危機，不可輕視。

最近珠寶專家Elizabeth Doyle便分享了清洗珠寶首飾的建議方法及注意事項：

按圖了解清洗珠寶首飾的建議方法及注意事項：

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雖然Elizabeth Doyle以及坊間大部份珠寶專家均建議勿以酒精清潔首飾，然而在此嚴峻的時刻，若大家希望得到百分百安心，最好還是以稀釋酒精抹擦首飾表面，又或短期內減少穿戴首飾，藉此保護自己的健康以及心愛的首飾。

最後，Elizabeth Doyle不忘提醒大家除下首飾之後，記緊以洗手液徹底清楚雙手，確保時刻保持清潔。